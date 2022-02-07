Devletin tüm birimlerinde temizlik hizmetleri durdu

Hastaneler de dahil devletin tüm birimlerinde, özel sektörden hizmet alınan temizlik işleri hükümetin soruna çare bulamaması nedeniyle durdu.

Çok uzun süredir ihalelerin yenilenmemesi ve ücretlerde yaşanan değişim sonrasında özel şirketlerde çalışan işçiler için devletin şirketlere ödediği rakam asgari ücretin de altında kaldı. Şirketler zararına iş yapamayacakları gerekçesiyle çalışmaları durdurdu Başta devlet hastaneleri, okullar olmak üzere devletin çeşitli kuruluşlarına yıllardır temizlik hizmeti veren şirketler, “Daha fazla zararına iş yapamayacaklarını” iletip, temizlik hizmetlerini mecburi olarak durdurma kararı aldı. Bu karar bu sektörde hizmet veren yaklaşık 2 bin kişinin işsiz kalması anlamı taşıyor.

Sorun nedir?

Devlet 2019 yılından bu yana temizlik ihalelerinin büyük bir çoğunluğunu açabilmiş değil. 2020 yılının Mart ayında pandeminin başlamasıyla birlikte ihaleler bir türlü gerçekleşemedi. Temizlik firmaları devletin ilgili kurumunda çalıştıracağı kişi sayısına göre fiyat ihalesine girip, en düşük teklifi veren firmaya temizlik ihalesini bırakıyordu. 2020 yılında pandemi engeliyle ihaleler açılamazken, 2021 yılında açılan ihalelerin büyük çoğunluğu da itirazlar nedeniyle ertelendi ve bir sonuca ulaşamadı.

Firmalar da sözleşmeleri bitmiş olmasına rağmen, yeni fiyatlarla sözleşmeler hazırlanmamış olmasına rağmen temizlik işlerinin aksamaması için bugüne kadar hizmet vermeye devam etti. 2 yıldır yeni ihale açılmadı ancak asgari ücret yüzde 122 oranında artış gösterdi. Şirketler bu artış oranını fiyatlarına tam yansıtamadığından kazançlar eridi, neredeyse tüm işlerde zarar başladı. 7 Ocak’ta uyarmışlardı Devlete temizlik işi yapan şirketler 7 Ocak tarihinde hükümet yetkililerine uyarıda bulunmuştu. Ancak o tarihten bu yana bir gelişme olmadı

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07/02/2022 10:28