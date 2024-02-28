Devletin zirvesi Ankara'da

Başbakan Ünal Üstel, Başbakan Yardımcısı, Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu, Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı bugün Ankara'ya gidiyor.

Narenciye sorununun giderek büyümesi, binlerce ton narenciyenin elde kalması hükümetin öncelikli gündemini oluşturuyor. Türkiye Tarım Bakanlığı'nın KKTC'de hastalık görülmemesine rağmen narenciye alımını durdurması beraberinde büyük bir krizi de getirdi.

Başbakan Ünal Üstel, konunun siyasi olarak en üst seviyede ele alınmasını istedi.

Türkiye Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ile hükümet bugün bir araya gelerek sorunu çözmenin yollarını arayacak.