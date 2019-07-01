Devletin zirvesi olay yerinde

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı başta olmak üzere askeri ve hükümet yetkilileri bölgede toplandı. Askeri yetkililer, bulunan cisimleri incelemeye alırken, kısıtlı bilgi aktarılıyor. Cisimler üzerinde Rusça yazılar bulunuyor. Bilinen, patlamaya neden olan cisim KKTC yanda TC askeri makamlarına ait değil. Aynı zamanda Ercan hava sahası da kontrol edildi, sorun yok. Söz konusu cismin, KKTC üzerinden geçen bir İHA/SİHA ya da Suriye askeri makamları tarafından havada patlatılan bir füze olma ihtimali yüksek. Bölgeye akın eden basın mensubu ve vatandaşlar ise hızla güvenlik maksadı ile uzaklaştırıldı. Ciddi bir bilgi kirliliği yaşanan olayla ilgili resmî makamlardan açıklama beklenirken, bunun uzun bir süre alması bekleniyor.