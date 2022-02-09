Devletin zirvesi silahlı saldırıyı görüştü

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09/02/2022

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Devletin zirvesi silahlı saldırıyı görüştü

Devletin zirvesi Çatalköy’de meydana gelen silahlı saldırıyı görüştü. Cumhurbaşkanı Tatar başkanlığında bugün yapılan görüşme;Başbakan Sucuoğlu, Güvenlik Kuvvetleri Komutanı Tümgeneral Topaloğlu ve Polis Genel Müdürü Soyalan’nın katılımıyla internet üzerinden gerçekleşti.

İş insanı Halil Falyalı ve şoförü Murat Demirtaş’ın hayatını kaybettiği saldırıyla ilgili bilgi alınan çevrim içi görüşmede yürütülen geniş kapsamlı soruşturma hakkında istişarelerde bulunuldu

Tatar, “Halkımızın güvenliği her şeyin üstünde. devletin kolluk güçleri kamu düzenini korumak ve halkın güvenliğini sağlamak için görev başında” diyerek, halka itidal çağrısında bulundu, devletin yetkili organları dışında yapılan açıklamalara itibar edilmemesini istedi

09/02/2022 14:57
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TAGS: halil falyalı, silahlı saldırı
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