Başbakan Üstel’in girişimleriyle Yeni Azerbaycan Partisi, Ulusal Birlik Partisi ve Ak Parti başkanlığında devletlerarası üçlü işbirliği başlatıldı.

Başbakan ve UBP Genel Başkanı Ünal Üstel’in davetiyle KKTC’ye gelen Ak Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş ve Yeni Azerbaycan Partisi Genel Başkan Vekili Tahir Budaqov’un ziyaretinde önemli mesajlar verildi.

Yapılan görüşmelerde KKTC’nin tanınma ve haksız izolasyonların kaldırılması mücadelesi ile her alanda üç ülke arasındaki karışlıklı ilişkilerin ve iş birliklerinin geliştirilmesine destek beyan edildi.

Ak Parti Genel Başkanvekili Prof. Dr. Numan Kurtulmuş buluşmayı “tarihi toplantı” olarak nitelendirdi. Kurtulmuş, üç devlet bir millet sloganıyla karşılıklı iş birliğinin artacağı bir döneme girdiklerini söyledi v KKTC’nin ileriki dönemde daha fazla tanınacağını ifade etti.

Yeni Azerbaycan Partisi Genel Başkan Vekili Tahir Budaqov ise üç ülke arasındaki yakınlığı ilişkileri geliştireceklerini kaydetti ve KKTC’nin tanıtılması hususundaki çalışmalarını artıracaklarını söyledi

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20/12/2022 08:47