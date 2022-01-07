Devlette Temizlik Hizmetleri Duruyor

Başta devlet hastaneleri, okullar olmak üzere devletin çeşitli kuruluşlarına yıllardır temizlik hizmeti veren şirketler, “Daha fazla zararına iş yapamayacaklarını” iletip, temizlik hizmetlerini mecburi olarak durdurma kararı aldı.

Bu karar bu sektörde hizmet veren yaklaşık 2 bin kişinin işsiz kalması anlamı taşıyor. Devlet 2019 yılından bu yana temizlik ihalelerinin büyük bir çoğunluğunu açabilmiş değil. 2020 yılının Mart ayında pandeminin başlamasıyla birlikte ihaleler bir türlü gerçekleşemedi. Temizlik firmaları devletin ilgili kurumunda çalıştıracağı kişi sayısına göre fiyat ihalesine girip, en düşük teklifi veren firmaya temizlik ihalesini bırakıyordu. 2020 yılında pandemi engeliyle ihaleler açılamazken, 2021 yılında açılan ihalelerin büyük çoğunluğu da itirazlar nedeniyle ertelendi ve bir sonuca ulaşamadı. Firmalar da sözleşmeleri bitmiş olmasına rağmen, yeni fiyatlarla sözleşmeler hazırlanmamış olmasına rağmen temizlik işlerinin aksamaması için bugüne kadar hizmet vermeye devam etti. 2 yıldır yeni ihale açılmadı ancak asgari ücret yüzde 58 oranında artış gösterdi. Şirketler bu artış oranını fiyatlarına yansıtamadığından kazançlar eridi, hatta bazı düşük teklifli işlerde zarar başladı. Devlet asgari ücretten de düşük ödeme yapıyor Devlete temizlik hizmetleri veren şirketlerden alınan bilgiye göre, devletin yaptığı maliyet hesaplaması, şirketlerin zarar etmesine neden oluyor. Bugün geçerli olan asgari ücret 4 bin 970 ancak bir işçinin şirkete maliyeti 5 bin 715 TL. Ancak devlet firmaya bir işçi maliyeti olarak işveren katkı payını hesaba katmadığı için asgari ücretten de düşük ödeme yapıyor Uzun bir süredir devlet yetkilileriyle görüşmeler yapan temizlik şirketleri sahipleri sürekli olarak “Haklısınız bu sorunu halledeceğiz” cevabı almış olmalarına rağmen bir türlü iyileştirme yapılmaması sonrasında faaliyetlerini durdurma kararı aldı.

Bu habere tepkiniz:



07/01/2022 16:21