Devletten 40 bin dolara kiralanan mal 750 bin Euro’ya başkasına kiralandı

DEVLETTEN 40 BİN DOLARA KİRALANAN MAL 750 BİN EURO’YA BAŞKASINA KİRALANDI. DEVLET KAYBETTİ, RAANTÇILAR KAZANDI. HALEN SEYREDİLİYOR. EVRAKLAR ORTADA, RANT ORTADA…

AYNI DAİRENİN MOTOSİKLETİNİ ÇALAN ÇOCUK TUTUKLANDI, MAHKEMEYE ÇIKARILDI. RANTINIZ BATSIN. DÜZENİNİZ BAŞINIZA YIKILSIN. GÜCÜ GARİBANA YETEN BÜYÜK KKTC…

Geçtiğimiz gün bir mahkeme haberi. Vatandaşın biri, Devlet Emlak Malzeme Dairesi’nin motosikletini çalmış. Piyasa değeri 300- 400 sterlin civarı. Hemen bulunmuş. Hemen tutuklanmış. Hemen mahkemeye çıkarılmış. Tutuklu yargılanmaya devam edecek

Haliyle mutlu oluyor insan. Öyle ya. Devlet Emlak malzeme Dairesi canımız, feda olsun kanımız. Devlet adına, devletin mallarını koruyan kollayan, kiralayan, kaynak yaratan, rantı engelleyen, kırmızı çizgilerimizden birisi. En güzel devlet dairesi. Bunu yazarken güldüm

Siyasetçilerimizin de yıllarca en sevdiği daire. Maliye Bakanı olma nedeni. Öyle ya; tüm araziler, binalar, oteller, araçlar sizin emrinizde. İster kiraya ver, ister yandaş besle, ister güç olarak kullan. Ne istersen yap, ağa da sen paşa da sen…

Bir genci, Devlet Emlak Malzeme’nin motosikletini çaldı diye tutukladık ya; yaka paça, mahkeme koridorlarına getirdik ya… Çalmışsa, tutuklanacak elbet. Hırsızlık yapmışsa, kimin, nerenin malını çaldığının bir önemi yok… Tutuklanacak

Peki; yasal kılıf uydurularak, bu devletin mallarını peşkeş çekenler? 300- 400 paundluk bir motosiklet değil, her ay, her yıl, rantla bu devlet emlak malzemenin sırtından milyon sterlinler kazananlar? Buna olanak tanıyanlar, peşkeş çekenlerin en azından o motosiklet çalan çocuk kadar suçu yok mu?

Daha önce yazmıştım, hatırlayın. Ne demiştik: Sadece maaş- maaş sömürülmüyor bu ülke kaynakları. Bu devletin malları var. Bu mallar üzerinden elde ettiği gelirle var. O tesisler bize emanet, geleceğe devredeceğiz. Sadece Kıbrıslı Türklerin de değil, bu adanın ortak malı...

Buna en güzel örnek Palm Beach Otel, Rum’dan kalma, hazine malı. Taşınmaz Malları Kiralama ve Değerlendirme Tüzüğü kapsamında, yıllık kira bedeli 40 bin dolara, yanlış okumadınız 40 bin dolara, bir daha okuyun diye yazıyorum, koca otel 40 bin dolara Sözer Özel’e kiralanmış

Sözer Özel, yurt dışında yaşayan, ismini sadece KTHY krizlerinde duyduğumuz, ülkeye hiçbir yatırımı olmayan, vergi ödemeyen, istihdam yapmayan bir abimiz. Yapmak zorunda da değil. Peki, devletten, Palm Beach’i 40 bin dolara neden kiralamış?

Basit… Devletten o kocaman leb-i derya oteli, hayatının geri kalanında taş üstünde taş koymadan, milyon TL’ler kazanmak için kiralamış. Biraz işletmeyi falan denemiş, olmamış tabi. Sonra, Erbil Arkın’ı bularak burayı kiralamış .

Yanlış okumadınız, leb-i derya oteli devletten neredeyse bir oda parasına kiralamış; dönmüş orayı bir başka yatırımcıya kiralama rahatlığını göstermiş. Sıkı durun, kaça biliyor musunuz? 750 bin Euro. Bir daha okuyun, 750 bin Euro, ezberleyin hatta, 750 bin Euro…

1996 tarihinden, 2045 yılına kadar, bir ömür velhasıl, adeta aile mülkü yapılıyor. Kumarhane izni de veriliyor. E deniz kenarı desen, Mağusalı’nın denizle buluştuğu tek yer. Rumların en sevdiği yer. Yani para kazanmak için daha iyisi olamaz herhalde. En azından bu kadar kolay olamaz

Buraya da dikkat edin lütfen. Sözer Özel burada yaşamıyor. 40 bin dolara bir mülk kiralamış. Dönmüş o mülkü işletememiş, 750 bin Euroya bir başkasına kiralamış. Devletin de bu olan bitenden haberinin olmaması imkan ve ihtimal dışı değil

Neden? Sözer Özel, her yılbaşı, sözleşmesi gereği devlete 40 bin dolar yatırıyor (biraz artmış olabilir). Sonra, Erbil Arkın ile imzaladığı kira sözleşmesi gereği, ki o sözleşme de devlette mevcut; 750 bin Euro alıyor. Sonra devlete 75 bin Euro stopaj yatırıyor. Devlet de demiyor nedir bu stopaj?

Belgeler orada, adresler orada, sözleşmeler orada. Bu devlet, 20 senedir, “Yahu benim 40’a kiraladığımdan kazandığım stopaj daha fazla. Nedir bu film?” diye sormaz mı kendine? “Enayi miyim ben? Demez mi? Buna nasıl göz yumar?

Sözer Özel’e kiralanmasına karşı değilim, yanlış anlaşılmasın. Ama dedim ya, bu ülkenin her bir kuruşu çok kıymetlidir. Kamu eliyle kişileri servet sahibi yapmak yakışır mı bu fakir devlete? Ve neden seyrediliyor bu durum aylardır, yıllardır.

Bu habere tepkiniz:



27/03/2023 08:25