Devletten beş ogga maaş alanlar ne yapıyor?

İngiltere’den Kıbrıs’a yılda 1 milyon 330 bin turist geliyor…

1…

Milyon..

300…

Bin…

Burada duralım…

Çünkü buraya kadar olanı Kıbrıs’a geliyor ama…

Güney’e…

Ayia Napa senin, Baf benim…

Larnaka senin, Limasol benim…

Ne kaldı geriye?

30…

Bin…

Aha bu da bize gelen…

O kocaman pastadan bize düşen bu…

Bir rakam daha vereyim size…

“Rum hükümeti”…

Turizm şirketleri değil ha…

“Hükümeti…”

Yılda 8 milyon sterlin civarında İngiltere pazarı için harcama yapıyor…

Reklam…

Tanıtım…

Lobi…

Peki KKTC?

Sıfır TL…

Gulluri…

Finitto…

Bildiğiniz sıfır TL…

En son, Faiz Sucuoğlu Turizm Bakanı iken bir harcama yapılmış İngiltere’de…

Londra başta olmak üzere…

Yüzde 25 artmış İngiltere’den gelen turist sayısı…

Gene sıkı durun:

“200 bin sterlin” harcanmış…

200 bin sterlin harcanarak, İngiltere’den gelen turist sayısı 50 bin sınırına dayanmış…

Yahu…

İngiltere’den bile turist gelmezse…

Ne olacak ülke turizminin hali?

Direkt uçuş hayal değil…

Aha da bu “devlet” dediğiniz yapı, o kadar umursuz ve beceriksiz…

Şimdi bir rakam daha yazıyorum buraya…

17 bin sterlin…

Arabamı satıp üzerine de az borçlansam…

Bu parayı bulurum…

Devlet bulamadı…

Ne için bu para biliyor musunuz?

Stansted Havaalanı’nın denetimini yapan şirket…

Ercan’a gelecek…

Denetim yapacak…

British Airways’e, “Ercan Havaalanı’na uçulabilir” raporu verecek.

O Bristish Airways ki, Afrika’da üzerinde insan koşan pistlere iniyor…

Olmadı…

Ayda Bin 500 sterlin olarak ödenmesi gereken bu rakam da ödenmedi…

Oysa…

AB’den çıkmak için gün sayan İngiltere’nin KKTC’ye direk uçuş izni vermesi hayal değil.

Uzansa tutacak noktadayız…

Çabalıyorlar…

İngiltere’de Kıbrıslı Türk işinsanlarını bir araya getiren Londra Kıbrıs Türk Ticaret Odası (CTCC), Kıbrıs Türk Ticaret Odası ile derin bir işbirliği içerisinde çalışıyor.

İngiltere milletvekili Dan Smith, “imza kampanyası” için İngiltere Parlamentosu’na bir tür önerge vermiş.

Rumlar ayağa kalkmış durumda…

İlle de çözümü beklemeye gerek yok.

Tünelin ucunda bir ışık var.

Şimdi bunu doğru kurgulamak gerekiyor.

Bunun için çaba harcamak gerekiyor.

İngiltere’de yaşayan…

Ama bu ülkeye aidiyet duyan işinsanları bunun için ceplerinden de para harcayarak bir çaba ortaya koyuyor…

Soru şu:

“Bu devletten beş ogga maaş alanlar ne yapıyor?”

Dört dönem bostan…

Yan gel Osman…

Yurt dışı fuarlara katılıp, beş yıldızlı otelde kalıp, harcırahı kapmak…

Eşi ile dostu ile hayal bile edemeyeceği konforu yaşayanlar…

Bu ülkeye ne veriyor?

Sorunumuz budur.

İşinsanlarının bir araya geldiği toplantıda, gazeteci olarak yer aldık.

Orada, İngiltere’deki işinsanlarımıza şunu söyledim:

“Bıkmayın, usanmayın, KKTC siyaseti ne adım atmaz diye sorgulamayın. Bizim size ihtiyacımız var...”

Aynı noktadayım…

Burada olup aidiyetini kaybedenlerle, gurbette olup aidiyet duyanlar…

İnsanına küssek de, bu kara parçasına küsme hakkımız yok…