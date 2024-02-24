Devran Koç'un Suçsuz Olduğu İddia Ediliyor

Gönyeli'de yaşanan ve Devran Koç'un hem sevgilisini hem de bir arkadaşını darp ettiği iddiasıyla tutuklanması, tartışmaları da beraberinde getirdi. Ancak, olayın ana karakterleri olan Devran Koç'un kız arkadaşı Esma Çamurlu ve babası Mahsun Koç, bu haberin gerçeği yansıtmadığını iddia ediyorlar.

14 Şubat 2024 tarihinde Gönyeli'de meydana gelen olayda Devran Koç'un, ilişkisinde yaşadığı geçimsizlik sebebiyle sevgilisi Esma Çamurlu’yu darp ettiği iddia edilmişti. Polis memuru Ümit Karagöz, olayın detaylarını aktarırken, zanlının ayrıca sevgilisinin arkadaşı Y.Ö.'yü de darp ettiğini ve mülk hasarına neden olduğunu belirtmişti. Ancak, bu iddiaların aksine, Devran Koç'un kız arkadaşı Esma Çamurlu ve babası Mahsun Koç, olayın gerçeği yansıtmadığını ve Devran'ın suçsuz olduğunu savunuyorlar.

Esma Çamurlu, yaptığı açıklamada, "Devran, asla böyle bir şey yapmaz. Aramızda tartışma olsa da hiçbir zaman fiziksel şiddete başvurmazdı. Sadece itişme oldu. Bu iddialar tamamen uydurma." derken, babası Mahsun Koç da benzer bir ifadeyle, "Oğlum masumdur. Bu suçlamaları kabul etmiyoruz. Adaletin yerini bulacağına inanıyoruz." şeklinde konuştu.

Aile, Devran Koç'un daha önce de şiddet suçundan ceza almış olduğu ve ihraç edilmiş olduğu bilgisini de reddediyor. İddiaların ardından soruşturmanın yeniden gözden geçirilmesi talepleriyle adli makamlara başvuracaklarını belirtti.