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Devrilen akaryakıt tankerinden yüzlerce silah çıktı

Etiyopya'da bir trafik kazasına müdahale eden polisler, akaryakıt tankerine saklanmış yüzlerce silah ve tüfek ele geçirdi

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30/10/2018

Devrilen akaryakıt tankerinden yüzlerce silah çıktı

Ulusal medyada yer alan habere göre, Sudan'dan Etiyopya'nın kuzeyine  seyahat eden akaryakıt tankeri kazaya karıştı.

 

Devrilen tankerin şöförüne yardım etmek için olay yerine giden  polisler, tanker içerisine saklanmış 97 kalaşnikof tüfek ve bin 291 tabanca  buldu.

 

Kazada yaralanan şöför tedavisinin ardından silah kaçakçılığı  soruşturmasından gözaltına alındı.

 

Silahların, ülkedeki bazı muhalif gruplar için kaçırıldığı veya silah  kullanımının yaygın olduğu kuzey bölgelerindeki halka karaborsada satılmak için  getirildiği tahmin ediliyor.

 

İki hafta önce aynı bölgede binden fazla tabanca ve tüfek ele geçirilmişti.

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TAGS: Devrilen akaryakıt tankerinden yüzlerce silah çıktı, haber, kıbrıs,
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