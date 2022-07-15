Devrim Barçın: Bir vekil olarak aldığım artış kalbimi ağrıtıyor

CTP Milletvekili Devrim Barçın, yüzde 56,76 hayat pahalılığı oranının kamu maaşlarına yansıtılmasının ardından yaptığı açıklamada, "Bir vekil olarak aldığım artış kalbimi ağrıtıyor" ifadelerini kullandı.

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Milletvekili Devrim Barçın, yüzde 56,76 hayat pahalılığı oranının kamu maaşlarına yansıtılmasının ardından bir açıklama yaptı.

Barçın, “Asgari ücretlinin, hayat pahalılığı oranını bile maaşına almadığı noktada bir vekil olarak aldığım artış kalbimi ağrıtıyor” dedi.

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15/07/2022 21:52