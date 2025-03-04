Devrim Barçın: ''Borçlanmanın nedeni, yandaş istihdamlar''

Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu’nda kürsüye çıkan CTP Milletvekili Devrim Barçın, UBP – YDP – DP Hükümeti’nin, tarihi bütçe açığı üzerine, KKTC tarihinin en büyük borçlanmasını da gerçekleştirdiğini belirtti, bunun nedeninin ise yandaş istihdamlar olduğunu söyledi.

UBP – YDP – DP Hükümeti’nin iktidara geldiği günden bu yana sadece Başbakanlığa 200 geçici işçi istihdam ettiğini söyleyen Barçın, söz konusu ‘tarihi’ borçlanmanın bu amaçla yapıldığını ifade etti.

“2024 bütçesi, yüzde 41 daha fazla açık verdi”

2025 bütçesinin tarihi bir açıkla, oy çokluğuyla onaylandığını anımsatan Barçın, “18 milyar 279 milyon TL açık ile bu bütçe Meclis’ten geçti. Geçtiğimiz gün 2024 bütçesinin gerçekleşmeleri yayınlandı. 2024 bütçesi yapılırken, 6 milyar 785 milyon açık vereceği öngörülmüş. Ama 9 milyar 600 milyon TL açık verdi. Öngörüden yüzde 41 daha fazla!” dedi.

“Açığın nedeni, kurultay ve yandaş istihdamlar oldu”

Baçrın, bunun nedeninin, o dönemki UBP Kurultayı olduğunu ifade ederek, “Kurultay olduğu için istihdam yapacaklardı, vergi afları çıkartacaklardı. Ve şimdi Cumhurbaşkanı seçimi var. İzaz ikram kalemlerinin ne kadar arttığını gördük” şeklinde konuştu.

“Maliye, 2025 yılında KKTC tarihinin en büyük borçlanmasını yaptı”

“Siz bu yapıyla, 2025 açığını 25 milyar 800 milyon TL’ye dayarsınız” diyen Barçın, “Bunu da nereden görüyoruz? Maliye Bakanlığı, 2025 yılının ilk iki ayında KKTC tarihinin en büyük borçlanmalarını yaptı. Toplamda iki ihale sonrası 2 milyar 320 milyon TL borç stoku oluştu” ifadelerini kullandı.

“Tarihi borçlanmanın nedeni, yandaş istihdamlar”

Barçın, “Peki bu borçlanmalar ne için yapılıyor? Halkın kamusal sağlık, eğitim ve ulaşım hakkı için mi? Bu borçlanmalar sonucunda vatandaşın hayatına dokunan bir yatırım görüyor muyuz? Hayır” şeklinde konuştu.

Bu sırada kürsüden, üzerinde çok sayıda isim olan kağıtlar gösteren Barçın, “Başbakanlığa yaptıkları geçici istihdamlara bakın. Bunlar sadece başbakanlıkta çalışanlar. Liste bitmiyor. Cumhurbaşkanı seçimleri geliyor diye istihdam artıyor. Ne için borçlandıklarını görüyor musunuz? Yandaş istihdamlar için” dedi.

“Sadece 200 kişi Başbakanlığa geçici personel olarak istihdam edildi”

UBP – YDP – DP Hükümeti’nin 2022 yılında iktidara gelmesinin arından sadece 200 kişinin Başbakanlık’ya geçici işçi olarak istihdam edildiğini belirten Barçın, Başbakanlık’taki toplam geçici personel sayısının 234 olduğunu ifade etti.

“Bu 200 kişi işe gidiyor mu? 200 kişi o binada oturacak yer bulamaz”

Barçın, “Peki bu 200 kişi işe gidiyor mu? Bu denetleniyor mu? Başbakanlığa hayatında 1 kez giren bir insan çok iyi bilir ki 200 geçici işçi o binada kendine oturacak yer bulamaz. Nerede bu 200 geçici işçi?” diye sordu.

“Yaptıkları tek şey sabah kahvesi fotoğrafı eşliğinde ‘Ünal Bey uğruna ölürüz’ yazıp Facebook’ta paylaşmak”

Barçın, “Sen esnafa resen vergi yollayacaksın, 2 milyar 320 milyon TL borçlanacaksın, vatandaş kamusal hizmet almayacak. Ne var? Başbakanlıkta oturan 200 geçici işçi var. Bütün gün Facebook’ta fotoğraf atıyorlar, sabah kahvesi ve ‘Ünal Bey uğruna ölürüz’ yazıyorlar. Tek yaptıkları iş bu. Bunların footğrafları da var” dedi.

“Esas sorun adil paylaşım”

Barçın, “Biz bugün okulda öğretmen eksiliği yaşıyoruz, hemşire alımlarında eksiklik yaşıyoruz, sendikalar kavga veriyor bunun için. Ama siz yandaş istihdamı için borçlanıyorsunuz. Bu memlekette para vardır. Esas sorun adil paylaşım noktasındadır” şeklinde konuştu.

Maliye Bakanı yanıt verdi:

“200 geçici istidam açısından Maliye Bakanlığı herhangi bir yetki vermedi”

Barçın’a yanıt vermek üzere kürsüye çıkan Maliye Bakanı Özdemir Berova, “200 geçici istidam açısından Maliye Bakanlığı herhangi bir yetki vermedi” dedi.

Barçın’ın “200 kişi Başbakanlık’ta geçici olarak istihdam edilen personel işe gitmiyor” şeklindeki ifadelerine, “Personel Dairemiz, yasamızın emrettiği şekilde personelinin çalışmalarını denetleyecektir. Bu denetleme işlemlerine de çok yakın bir zamanda başlayacağız” ifadelerini kullandı.