Devrim Barçın: KTMSF iki buçuk milyon zarara uğratılıyor

Memurlar Kooperatifi Başkanı Devrim Barçın, Kooperatif Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu’nun Kooperatif Şirketler Mukayyitliği tarafından iki buçuk milyon TL zarara uğratıldığını ifade ederek hükümeti bu noktada ciddiyete davet etti.

Memurlar Kooperatifi Başkanı Devrim Barçın Kooperatif Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu’nun özel bankalarda olduğu gibi ödeme sıkıntısında olan kooperatiflere yardımcı olduğunu ifade ederek fonun 120 milyon TL’lik kaynağıyla çok güçlü bir yapıda olduğunu söyledi.

“Taşkent’teki olay yanlış yönetiliyor”

Barçın, HaberKıbrıs’a yaptığı açıklamada Taşkent Kooperatifi’nde gelişen olayların ardından fonun devreye girdiğini kaydederek fondan talep edilen rakamın tasviye kararı verilmeden kredi olarak verilmeye çalışıldığını kaydetti. Barçın bu nedenle fonun iki buçuk milyon TL kasasından para çıkacağını söyledi. Barçın, “Bu da geri alınamayacak bir para olacak. Başka yerde olsa tasviye kararı verilir daha sonra para verilir. Hükümet de kredi olarak verelim diyor. Son toplantıya ben katılamadım ama önceki toplantıda ben ve Kemal Ataman ret oyu verdik” dedi.

“Borcunu vermeyen kooperatiflere dava açılmalı”

Memurlar Kooperatifi Başkanı ve aynı zamanda Kooperatif Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu Yönetim Kurulu üyesi Devrim Barçın, “Borcunu vermeyen kooperatiflere dava açılmalı. Nasıl banka borcunu ödemeyenlere dava açıyor biz de açmalıyız. Bu dava süreçleri hep ertelendi. Kooperatifleri komik rakamlara takside bağlıyorlar. Bazı kooperatifler yasa gereği yatırması gereken paraları bu fona yatırmıyor. Bunlar için dava açılmıyor” diye konuştu.

“Başbakanlığa bağlı Kooperatif Şirketler Mukayyitliği KTMSF'yi 2.5 milyon TL zarara sokmuştur”

Devrim Barçın sosyal medyadan yaptığı açıklamada ise şu ifadelere yer verdi: “Maalesef bu dönem de her dönem olduğu gibi Kooperatif Şirketler Mukayyitliği kararlarını iktisadi akıl ile değil siyasi talimatlar ile vermektedir.

Mukayyitliğin başında bulunduğu ve benim de seçimle Yönetim Kurulu üyesi olduğum Kooperatif Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu tüm uyarılarımıza ve ret oyu vermemize karşın ekonomik akla kesinlikle aykırı olan bir karar ile 2.5 Milyon TL zarara uğratılmıştır.

Ayrıca hesap soracağız diyen bu hükümet, UBP döneminde 26/2000 sayılı yasaya aykırı bir şekilde bu fondan yapılan ve fona geri dönüşü olmayan ödemelere yönelik dava açılması önerimize de ısrarla karşı çıkmaktadır.

Bunu anlayabilmek ise kesinlikle mümkün olmayıp bu hükümetin hesap sorabileceğine olan inancımı her geçen gün kaybetmeye başladığımı belirtmek isterim.”