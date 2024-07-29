Devrim Barçın: Maliye Bakanlığı 880 milyon TL borçlandı, kaybeden yine halk oldu

Ulusal Birlik Partisi (UBP) tarafından yönetilen Maliye Bakanlığı, 2 yıl aradan sonra ilk kez maaş ödemeleri için TL cinsinden ortalama yıllık bileşik %60.60 faiz oranıyla 880 milyon TL iç borçlanma yapmak zorunda kaldı. Aynı zamanda, 1 yıl aradan sonra ilk kez ortalama yıllık bileşik %4.60 faiz oranıyla 26 milyon 700 bin dolar borçlandı.

Devrim Barçın, yaptığı açıklamada, UBP’nin liyakatsız ve plansız yönetim anlayışının, gelir azaltıcı yasaların meclisten geçirilmesinin ve Türkiye ile kurulan sağlıksız ilişkilerin etkilerine dikkat çekti. Barçın, okumadan imzalanan protokoller nedeniyle kamu maliyesi için Türkiye'den gelmesi gereken kaynağın yine gelmediğini belirterek, bu durumun Maliye’de alarm zillerini çaldığını ifade etti.

Barçın, açıklamasında şu ifadelere yer verdi



"MALİYE BAKANLIĞI MAAŞ ÖDEMEK İÇİN 880 MİLYON TL BORÇLANDI

İstikrarlı bir şekilde UBP tarafından yönetilen Maliye Bakanlığı, 2 yıl aradan sonra ilk kez maaş ödemek için TL cinsinden ortalama yıllık bileşik %60.60 faiz ile 880 Milyon TL İç Borçlanma yapmak zorunda kaldı.

Ayrıca Maliye Bakanlığı yine 1 yıl aradan sonra da ilk kez ortalama yıllık bileşik %4.60 faiz ile de 26 Milyon 700 Bin Dolar borçlandı.

Daha öncede hep söylediğimiz gibi UBP'nin liyakatsız ve plansız yönetim anlayışı ile gelir azaltıcı yasaları meclisten geçirmesi ve Türkiye ile kurulan sağlıksız ilişkiler nedeniyle okumadan atılan protokollere binaen kamu maliyesi için Türkiye'den gelmesi gereken kaynağın yine gelmemesiyle Maliyede alarmlar çalmaya başladı.

Yeni devlet hastanesi, yeni devlet okulu ve yeni kamu yolları yapmak için kaynak yaratmayan UBP "Hükümeti", yanlış ve plansız Ekonomi Politikaları ve torpille istihdam ettiği kişilerin Maliye Bakanlığı üzerinde getirdiği yükü karşılamak için 2 yıl aradan sonra ilk kez yüksek faiz ile TL cinsinden borçlanmak zorunda kalıyor ve kaybeden yine halkımızın kamusal sağlık, kamusal eğitim ve kamusal ulaşım hakkı oluyor."