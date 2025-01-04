Devrim Barçın: YDP, DP'den daha akıllı çıktı!

CTP Milletvekili Devrim Barçın, YDP Yüksek İstişare Kurulu’nun hükümetten çekilme kararına işaret ederek, “YDP, DP'den daha akıllı çıktı” dedi.

Barçın’ın açıklaması şöyle:

“YDP, DP'den DAHA AKILLI ÇIKTI!!!

"Hükümetin" başarısızlığından dolayı Barajı geçemeyeceğini anlayınca hükümetten çekilme yönünde tavsiye kararı almışlar.

Bu millet sizin oyuncağınız değil ve bir iki Daire daha fazla almak adına lütfen böyle bayatlamış şovlar yapmayın.

İlk seçimde "hükümet" olarak halka ödettirdiklerinizin bedelini ödeyeceksiniz."