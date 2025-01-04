Devrim Barçın: YDP, DP'den daha akıllı çıktı!

Barçın, YDP Yüksek İstişare Kurulu’nun hükümetten çekilme kararına işaret ederek, “YDP, DP'den daha akıllı çıktı” dedi. 

YAYIN TARİHİ:
ads ads ads
04/01/2025
HK

Devrim Barçın: YDP, DP'den daha akıllı çıktı!

CTP Milletvekili Devrim Barçın, YDP Yüksek İstişare Kurulu’nun hükümetten çekilme kararına işaret ederek, “YDP, DP'den daha akıllı çıktı” dedi. 

Barçın’ın açıklaması şöyle:

“YDP, DP'den DAHA AKILLI ÇIKTI!!!

"Hükümetin" başarısızlığından dolayı Barajı geçemeyeceğini anlayınca hükümetten çekilme yönünde tavsiye kararı almışlar.

Bu millet sizin oyuncağınız değil ve bir iki Daire daha fazla almak adına lütfen böyle bayatlamış şovlar yapmayın.

İlk seçimde "hükümet" olarak halka ödettirdiklerinizin bedelini ödeyeceksiniz."

YAYIN TARİHİ:
Habersiz kalmamak için Telegram kanalımıza katılın
ad ad
TAGS: Devrim Barçın
MANŞETLER

HK KIBRIS

© 2024 Haber Kıbrıs Medya Danışmanlık ve Matbaacılık Ltd.