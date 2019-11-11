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Devrimci Genel İş Sendikası’nın 19. Olağan Genel Kurul toplantısı yapıldı

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11/11/2019

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Devrimci Genel İş Sendikası’nın 19. Olağan Genel Kurul toplantısı yapıldı

DEV-İŞ'e bağlı Devrimci Genel İş Sendikası’nın  19. Olağan Genel Kurul toplantısı gerçekleştirildi ve  toplantıda  sendikanın kurulları oluşturuldu.

Dev-İş tarafından yapılan yazılı açıklamaya göre, Yönetim Kurulu’na Burak Özdenefe, Hasan Tan, Meyil Adakul, Osman Şen, Ömer Naşit, Semih Kolozali ve  Serhat Kutlu seçildi.

Onur Kurulu’na  Faruk Ekşi, Mesut Şenol, Şengül Özgönenç;  Denetim Kurulu’na ise Emin Emingil, Gökhan Paşa, Hasan Yıkıcı getirildi.

11/11/2019 13:27
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