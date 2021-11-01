Devrimci Genel İş’ten Grev Uyarısı

Devrimci Genel İş Sendikası, yarın mesai bitimine kadar belediyelere devlet katkılarının yatırılmaması halinde, belediyelerde örgütlü tüm sendikalarla temas kurarak grev dahil tüm eylem çeşitlerini gündemlerine alacaklarını duyurdu.

Devrimci Genel İş Sendikası Genel Başkanı Ömer Naşit yaptığı yazılı açıklamada, 28 belediyede “belediye devlet katkıları”nın yatmadığını, dolayısıyla da birçok belediyede çalışanların ödenemediğini belirtti.

Belediye devlet katkılarının ana mantığının personel ödemelerinde kullanılması olduğunu bugün itibariyla birçok belediye çalışanının maaş alamadığını kaydeden Naşit, şunları ifade etti:

“14 Ekim tarihinde belediyelerde örgütlü sendikalar olarak yaptığımız eylemde ortaya koyduğumuz talepler ve ‘hükümetlerin belediyeleri gözden çıkardığı’ tespitimiz bir kez daha ispatlanmıştır. Kurultay kavgalarından ülkenin sorunlarını unutan UBP-DP-YDP Azınlık hükümeti ve bugün hükümeti kurma görevini alan Faiz Sucuoğlu’na bir an önce ‘devlet katkılarının’ ödenmesi için kamuoyunun önünde çağrıda bulunuyoruz.”

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01/11/2021 16:28