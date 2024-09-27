Deynekli’ye 3 maç ceza

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27/09/2024

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Deynekli’ye 3 maç ceza

Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) Disiplin Kurulu 19-23 Eylül 2024 tarihleri arasında oynanan maçlarla ilgili toplandı. AKSA Süper Lig, AKSA 1.Lig, AKSA A2 Süper Lig ve AKSA A2 1.Lig müsabakaları ile ilgili disiplin cezalarını görüşen kurul, Av. Gizem Bahri Soydan başkanlığında bir araya geldi.

KTFF Disiplin Kurulu’nun aldığı kararlar şöyle;

KIRMIZI KART VE DİSİPLİN CEZALARI

Recep Arkol (Çetinkaya TSK)
1 Maç

Ercan Samancıoğlu (Mesarya SK)
1 Maç

Hüseyin Deynekli (Miracle Değirmenlik SK)
3 Maç

Nfanly Sylla (Yenicami AK)
1 Maç

Murat Can Kotar (Doğan Türk Birliği)
1 Maç

Can Babahan (Miracle Değirmenlik SK)
1 Maç

Bavver Dağ (Northernland Dipkarpaz SK)
1 Maç

Oğuzhan Demir (Düzkaya KOSK)
1 Maç

Mertcan Önder (Maraş GSK)
2 Maç

Rojhat Güner (Northernland Dipkarpaz SK)
3 Maç

Selami Barış Güney (Northernland Dipkarpaz SK)
1 Maç

Burak Çakmak (Hamitköy ŞHSK)
1 Maç

İbrahim Halil Gülen (DÜzkaya KOSK)
1 Maç

Hüsnü Minalay (Yeniboğaziçi DSK)
1 Maç

Selkan Akbelli (Yeniboğaziçi DSK)
1 Maç

 

 

TEKNİK DİREKTÖR, ANTRENÖR VE KULÜP PERSONELİ

Necati Çoban (Düzkaya KOSK)
1 Maç

Tevfik Babahan (Miracle Değirmenlik SK)
1 Maç

 

KTFF DİSİPLİN KURULU KARARLARI

 1) 22.09.2024 tarihinde Esentepe Erdal Barut Stadı’nda oynanan Esentepe KKSK – Gönyeli SK AKSA Süper Lig Süleyman Göktaş Sezonu 1.hafta müsabakasının bitimine müteakip orta hakemin üzerine koşarak kişilik haklarına saldırı ve tehdit içerikli sözler sarf ettiği raporlardan tespit edilen Gönyeli SK’nın 1909 lisans numaralı yöneticisi Biray Deliceırmak’a, DT 41(1)’in ihlalinden dolayı 41 (1) (b) uyarınca 21 gün hak mahrumiyeti cezası verilmesine oybirliği ile karar verilmiştir. 

Bilgi ve gereği rica olunur.

Av. Gizem BAHRİ SOYDAN
KTFF Disiplin Kurulu Başkanı

27/09/2024 08:58
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TAGS: spor, futbol, haber, kıbrıs
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