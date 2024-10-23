TC İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, “Türk Havacılık ve Uzay Sanayii AŞ. (TUSAŞ) Ankara Kahramankazan tesislerine yönelik terör saldırısı gerçekleştirilmiştir. Saldırı sonrası maalesef şehit ve yaralılarımız bulunmaktadır.” dedi.

Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Türk Havacılık ve Uzay Sanayii AŞ. (TUSAŞ) Ankara Kahramankazan tesislerine yönelik terör saldırısı gerçekleştirildiğini duyurdu.

Saldırı sonrası şehit ve yaralıların bulunduğunu aktaran Yerlikaya, gelişmelerden kamuoyunun bilgilendirileceğini, resmi kaynaklardan yapılacak açıklamaların dikkate alınması gerektiğini belirtti.

Yerlikaya, şehitlere Allah’tan rahmet, yaralılara acil şifalar diledi.

Dezenformasyonla Mücadele Merkezi: “TUSAŞ’ta yaşananlarla ilgili asılsız iddialara itibar edilmemeli”

TC Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, TUSAŞ Kahramankazan tesislerinde yaşananlarla ilgili asılsız iddialara itibar edilmemesini istedi.

Dezenformasyonla Mücadele Merkezinden yapılan açıklamada, “TUSAŞ Kahramankazan tesislerinde yaşananlar ile ilgili resmi kaynaklardan yapılacak açıklamaları dikkate alınız. Asılsız iddialara itibar etmeyiniz.” ifadelerine yer verildi.

RTÜK Başkanı Şahin: Kaynağı belirsiz iddiaların basında yer almaması önemli

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu Başkanı (RTÜK) Ebubekir Şahin, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, terör olayları durumunda medyanın sorumluluğuna dikkati çekti.

Şahin, açıklamasında, “Gerek yasamız gerekse basın meslek ilkeleri göz önüne alındığında bu tip olaylar sonrasında vatandaşı paniğe sevk edebilecek, halkta infiale yol açabilecek sansasyonel, kaynağı belirsiz bilgi ve iddiaların medyada yer almaması son derece önemlidir. Sadece resmî bilgilerin haberlere yansıtılması gerekmektedir. Aksi halde sorumlu olan yayıncılar hakkında gerekli müeyyideler uygulanacaktır.” ifadelerine yer verdi.