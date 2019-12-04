Kahve posasından gözlük ürettiler

Çocukken optik işletmeye sahip anne babasına yardım eden Gavrilenko, plastik atıkların gezegeni tehdit ediyor olması nedeniyle gözlük çerçevesi için doğal malzeme arayışına girdi.

Arayış yaklaşık bir yıl sürdü. Bir yılı aşkın süre farklı malzemeler denendi, sayısız test ve araştırmalar yapıldı. Sonuçta girişimci, kahveden yana seçim yaptı.

Yerel kafeler genelde kahve telvesini çöpe atıyor. Böylelikle Gavrilenko, gözlükleri için hammaddeyi bedavaya elde etmiş oldu.

Gözlükler kahve kokusunu koruyor

Telve, hammaddeden gözlük çerçevesine kadar tam 39 aşamadan geçiyor. Telve, keten talaşı ve soya yağıyla birleşiyor. Polimer bağını oluşturan bu birleşim gözlük çerçevesine sağlamlık kazandırıyor.

Gözlüğün camları ise işlenmiş pamuktan üretiliyor. Ürün, hafif kahve kokusunu koruyor.

İşi geliştirmeyi ve kahve telvesinden yapılan ürün sayısını artırmayı hedefleyen Ukraynalı girişimci, “Bunlar, günümüzde plastikten üretilen kap kacak, diş fırçaları, telefon kılıfları ve diğer ilk ihtiyaç ürünleri olacak” diyor.

04/12/2019 12:23