Gençlik Kampı Liderleri, Girne'de buluştu

Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı ile Türkiye Cumhuriyeti Gençlik ve Spor Bakanlığı iş birliğinde gerçekleştirilen Çanakkale, Bolu, Antalya, Kastamonu, Kırşehir ve Trabzon Gençlik Kampları’nda görevli Kamp Liderleri, Girne'de gerçekleştirilen resepsiyonda ağırlandı.

Düzenlenen etkinliğe Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Nazım Çavuşoğlu, Türkiye'nin Lefkoşa Büyükelçisi Ali Murat Başçeri, Türkiye Cumhuriyeti Gençlik ve Spor Bakanlığı Gençlik Hizmetleri Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Tayyip Kahyaoğlu, Bakanlık ve Gençlik Dairesi yetkilileri ile konuk kamp liderleri ve gençler katıldı.

ÇAVUŞOĞLU: “GELECEĞE DOĞRU YOLCULUĞUMUZ, TAMAMEN İKİ KARDEŞİN BULUŞMASI İÇİNDİR”

Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Nazım Çavuşoğlu yaptığı konuşmada "Uzun yıllardır başlatılan gerek Gönül Köprüsü Projesi olsun gerekse şimdiki Çanakkale Kampları ve geliştirilecek Gençlik Kampları Projesi ile geleceğe doğru yolculuğumuz tamamen iki kardeşin buluşması içindir." dedi.

Çavuşoğlu, KKTC'nin dünyada kurulmuş Türk devletlerinden biri olduğunu belirterek, bu devletlerin liderinin anavatanının Türkiye olduğuna dikkati çekti.

Türkiye'deki kardeşleriyle bu toprakları vatan yapan KKTC vatandaşlarının ilelebet dayanışma içinde olabilsinler diye gençlerin birbirine yakın olmasını istediklerini vurgulayan Çavuşoğlu, bu yakınlaşmaların bir formaliteyle değil muhabbetle olması gerektiğine işaret etti.

"Uzun yıllardır başlatılan gerek Gönül Köprüsü Projesi olsun gerekse şimdiki Çanakkale Kampları ve geliştirilecek Gençlik Kampları Projesi ile geleceğe doğru yolculuğumuz tamamen iki kardeşin buluşması içindir.” ifaderlerini kullanan Çavuşoğlu “Aramızda Akdeniz olsa bile gönüllerimiz, kimliğimiz, soyumuz ve ırkımız birdir. Dolayısıyla ulaşım sorunları bizim aramızda engel olmamalıdır. Ayrıca Türkiye'nin büyük özverisiyle bu kampların organizasyonları yapılmaktadır." dedi.

BAŞÇERİ: ANADOLU İNSANIYLA, KIBRIS TÜRK İNSANI ARASINDAKİ BAĞI KOPARMAYA KİMSENİN GÜCÜ YETMEZ

Türkiye'nin Lefkoşa Büyükelçisi Ali Murat Başçeri ise Gençlik Kampları Projesi'nin Ankara'daki işlerini takip ettiğini ve o heyecanı yaşadığını belirtti, projenin hayata geçmesi için emek harcayanlara teşekkürlerini iletti.

Görevi boyunca Çanakkale'ye yapılan gezilerin etkilerini her gittiği yerde hissettiğini vurgulayan Başçeri, "Çocuklarının Çanakkale'yi görmesinden son derece memnun olan veliler, 'Bizler ne zaman Çanakkale'ye gideceğiz?' sorusunu sormaya başlamışlar. Bugün itibarıyla bu kamplara katılanlar, KKTC'de eğitim ve öğretim alan öğrencilerin yüzde 30'unu geçmiş durumda." diye konuştu.

Başçeri, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın 20 Temmuz'da KKTC'ye yaptığı ziyaretinde, başka memleketlerden gelen öğrencilerle karma kamplar organize edilmesi ve böylece Anadolu insanıyla Kıbrıs Türk insanının birliğini, beraberliğini, bütünlüğünü yeniden pekiştirecek ortamın sağlanması talimatı verdiğini hatırlattı.

"Birbirimizi tanımamız, anlamamız çok önemli." diyen Başçeri, "Farklılıklarımız var, Anadolu'da da birçok il birbirinden farklı. Farklılıklar zenginliklerimizdir ve her zaman olacak. Kaybetmememiz gereken haslet, gerektiğinde ve zor zamanlarda bu bir elin yumruk olmasını bilmesidir. Anadolu insanıyla, Kıbrıs Türk insanı arasındaki bağı koparmaya kimsenin gücü yetmez, o bağ kopmaz." değerlendirmesinde bulundu.

KAHYAOĞLU: "HER YIL BİNLERCE GENCİMİZİ, GENÇLİK KAMPLARINDAN İSTİFADE ETTİRİYORUZ"

Türkiye Cumhuriyeti Gençlik ve Spor Bakanlığı Gençlik Hizmetleri Genel Müdür Yardımcısı Kahyaoğlu da bakanlık olarak her zaman dünyanın en büyük genç nüfusuna sahip ülkelerinden biri olmanın gururunu ve sorumluluğunu hissettiklerini söyledi.

Pek çok alanda faaliyet gösterdiklerini anlatan Kahyaoğlu, "Her yıl binlerce gencimizi, gençlik kamplarından istifade ettiriyoruz." dedi.

Kahyaoğlu, 313 gençlik merkezinin yanı sıra Türkiye'nin dört bir tarafında spor tesisi, deniz ve doğa kampı olarak belirledikleri alanların bulunduğunu, bu yıl itibarıyla da 125 bin gencin bu kamplardan istifade ettiğini kaydetti.

Konuşmaların ardından, kamp liderleri ve kampa katılan gençler, yaşadıkları deneyimleri paylaştı. Programda, gençlik kampları video gösterimi izletildi.

24/10/2019 12:23