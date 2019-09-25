Erdoğan'ın BM'deki konuşmasına Mısır'dan sert tepki

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Birleşmiş Milletler Genel Kurulu’nda Muhammed Mursi’nin ölümü üzerinden Mısır’a adalet eleştirisi yöneltmesi, Kahire’nin tepkisini çekti.

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ahmed Hafız, Erdoğan’ın iddialarını ‘temelsiz’ diye niteledi ve bu ifadelerin görünürde adaleti savunduğunu ancak gerçekte Türk ulusuna saygı duymaktan başka bir şey yapmayan Mısır halkına olan nefretini yansıttığını savundu.

Hafız, ‘Erdoğan’ın bölgedeki terörizme sponsor olması ve Türk halkının haklarına yönelik ihlalleri göz önünde bulundurulduğunda bu açıklamaların ironik olduğunu’ belirtti.

Sözcü, Erdoğan’ın geçmişte Müslüman Kardeşler’e siyasi destek verdiğini de hatırlattı.

Sözcüye göre Erdoğan, dikkatleri, yönetiminin giderek azalan popülaritesinden ve hem içeride hem de uluslararası alanda aldığı yenilgilerden uzaklaştırmak için böyle bir çıkış yaptı.

Bununla da kalmayan Hafız, ‘Erdoğan’ın suçlamalarının absürt olduğunun su götürmez kanıtı’ dediği ve yönetimi tarafından işlenen, artık saklanamayan bir dizi ihlali de sıraladı.

Hafız tarafından vurgulanan ihlaller arasında, siyasi tutuklulardan görevden uzaklaştırılan akademisyenlere, tutuklu gazetecilerden rekor seviyelere gelen iltica başvurularına pek çok madde yer aldı.

25/09/2019 10:43