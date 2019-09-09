Oruç Reis Rum Basınında

Fileleftheros gazetesi “Oruç Reis Nereye Gidecek-Türkiye, Ege ve Kıbrıs’ta Ağır Bir Kış İstiyor” başlıklı haberinde, Türkiye’nin Doğu Akdeniz’deki faaliyetleri ile Türk yetkililerinin açıklamalarını yorumlarken “Oruç Reis” sismik araştırma gemisinin nereye gideceği konusunda talimat beklediğini savundu.

Gazete, Oruç Reis gemisinin gideceği rotanın, provokasyona neden olacak veya Yunan çıkarlarına zarar verecek bir nokta olup olmadığı konusunda ise şu ana kadar sadece tahminler bulunduğunu ve bunların belirsiz olduğunu yazdı.

Oruç Reis’in izleyeceği rotaya ilişkin teorilerden de söz eden gazete, araştırmaların, Güney Kıbrıs’ın tek yanlı ilan ettiği Münhasır Ekonomik Bölgesi içerisinde, belki Ada’nın güney batısında, “Fatih” sondaj gemisinin yaklaşamadığı parsel yakınında yapılması olasılığına değindi.

Gazete, Türkiye’nin Güney Kıbrıs’ın tek yanlı ilan ettiği Münhasır Ekonomik Bölge içerisinde faaliyetlerini büyük bir bölüme yaydıkça Yunanistan’ı da oyuna katmaya çalışacağını iddia etti.