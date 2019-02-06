KTBB Heyeti Sırbistan’a gitti

Kıbrıs Türk Belediyeler Birliği Heyeti bu sabah Sırbistan’a gitti.

KTBB Heyeti, Sırbistan’ın başkenti Belgrad’da yarın (7 Şubat Perşembe günü) yapılacak olan Avrupa Konseyi Yerel ve Bölgesel Yönetimler Kongresi’nin İzleme Komitesi Toplantısı’na katılacak.

Heyette, Kıbrıs Türk Belediyeler Birliği (KTBB) ve Güzelyurt Belediye Başkanı Mahmut Özçınar ile birlikte, Gönyeli Belediye Başkanı Ahmet Yalçın Benli ve KTBB Uluslararası Delegasyon Sekreteri Hüseyin Köle yer alıyor.

KTBB Heyeti, Sırbistan’ın başkenti Belgrad’daki temaslarını tamamlayarak 8 Şubat Cuma günü Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ne (KKTC) dönecek.