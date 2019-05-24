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Fitrelerin, Kanser Hastalarına Yardım Derneği'ne bağışlanması çağrısı

 Kanser Hastalarına Yardım Derneği Başkanı Raziye Kocaismail, Ramazan ayı nedeniyle fitrelerin derneğe bağışlanması için çağrıda bulundu.

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24/05/2019

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Fitrelerin, Kanser Hastalarına Yardım Derneği'ne bağışlanması çağrısı

 Kanser Hastalarına Yardım Derneği Başkanı Raziye Kocaismail, Ramazan ayı nedeniyle fitrelerin derneğe bağışlanması için çağrıda bulundu.

Kocaismail yaptığı yazılı açıklamada, fitrelerin, derneğin binlerce hastaya her şekilde hizmet verilebilmesinin en büyük kaynağı olduğunu belirtti.

Fitre bağışlarının derneğin Alirıza Efendi Caddesi, Necati Hasan Binaları no:16, Ortaköy/ Lefkoşa adresindeki ofisine  27 -31 Mayıs tarihlerinde 08.00-17.00 saatleri arasında bağışlanabileceği kaydedildi. Derneğin, 1 Haziran Cumartesi günü ise 08.30-15.00 saatleri arasında açık olacağı vurgulandı.

Ramazan Bayramı öncesinde, ihtiyaç sahiplerinin derneğin Alirıza Efendi Caddesi, Necati Hasan Binaları no:14, Ortaköy/ Lefkoşa adresinde bulunan “2. El Satış Dükkanı”ndan  uygun fiyata giysi alışverişi yapabileceğine işaret edildi.

 

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