Yeni Asgari Ücret Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi

Asgari Ücret Saptama Komisyonu tarafından 2020 yılının ilk asgari ücretinin brüt 3 820 TL, net 3 323 TL olarak belirlenmesine ilişkin karar, 26 Şubat 2020 tarihli ve 30 Sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Asgari ücret Saptama Komisyonu 25 şubat 2020 tarihinde yapılan itirazları görüşmek üzere tekrar toplanmıştı. Devlet tarafı 5 , işçi tarafı 4 evet oyu verirken işveren tarafı toplantıyı terk etmişti .

1 Şubat 2020 tarihinden itibaren geçerli olan asgari ücret:

Saatlik: 22.04 TL

Günlük: 176.31 TL

Haftalık: 881.54 TL

Aylık: 3, 820 TL ( Brüt)

Aylık: 3323 TL ( Net)

27/02/2020 13:26