AB, liderlerden Brexit'in ertesini talep edecek

Avrupa Birliği (AB) Konseyi Başkanı Donald Tusk, İngiliz hükümetinin Brexit anlaşmasını 3 gün içinde Avam Kamarası'ndan geçirmeyi amaçlayan önergenin reddedilmesinin ardından Twitter hesabından bir mesaj paylaştı.

"İngiltere Başbakanı Boris Johnson'un Brexit anlaşmasının onaylanmasını durdurma kararının ardından anlaşmasız Brexit'i engellemek için 27 üye ülkenin İngiltere'nin uzatma talebini kabul etmesini isteyeceğim" ifadesini kullanan Donald Tusk, bu talep için yazılı bir süreç yürütmek istediğini ifade etti.

İngiliz hükümetinin Brexit anlaşmasını 3 gün içinde Avam Kamarası'ndan geçirmeyi amaçlayan önergesi reddedilmişti.

Bu sonucun ardından Başbakan Johnson, Brexit anlaşmasını ülkenin iç hukukuna aktaracak yasa tasarısının Avam Kamarası'ndaki ilerleyişini durduracağını açıklamıştı.

Tasarı, bu akşam yapılan ilk oylamada milletvekillerinin onayını almıştı.

Kaynak: AA

23/10/2019 08:51