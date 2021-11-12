DFB'den Löw'e veda

Almanya Futbol Federasyonu (DFB), 15 yıl ülkenin A Milli Takımı'nın başında bulunan ve 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası'ndan (EURO 2020) sonra haziranda görevinden ayrılan teknik direktör Joachim Löw için veda töreni düzenledi.

Alman Milli Takımı'nın, 2022 FIFA Dünya Kupası Eleme Grubu'nda, Wolfsburg'daki Volkswagen Arena'da Liechtenstein'e karşı oynadığı maç öncesinde düzenlenen törende, DFB Başkan Yardımcısı Peter Peters, Löw'e plaket verdi.

Statta bulunan 26 bin seyirci, Löw'e sevgi gösterisinde bulundu.

Törene Klose, Podolski, Khedira, Howedes ve Mertesacker de katıldı

Mirloslav Klose, Lukas Podolski, Sami Khedira, Benedikt Howedes ve Per Mertesacker gibi eski milli futbolcuların da hazır bulunduğu törende, stattaki ekrandan Löw'ün milli takımda görev yaptığı dönemden kesitler gösterildi.

Löw de DFB'nin internet sayfasından yayımladığı veda mesajında, "17 yıl milli takımımızın bir parçası olabildiğim için çok teşekkür ederim. Sonsuz minnettar olduğum harika bir zamandı." ifadelerini kullandı.

Sporda kendi ülkesini temsil etmekten daha büyük ve güzel bir şeyin olmadığını vurgulayan Löw, "Galibiyetlerden sonra birlikte coştuk, hayal kırıklıklardan ve yenilgilerden sonra birbirimizi destekledik ve teselli ettik. Hep birlikte, her zaman gitmek istediğimiz, hep hayalini kurduğumuz yere geldik. Birlikte dünya şampiyonu olduk." değerlendirmesinde bulundu.

Löw, 2004'te Almanya A Milli Futbol Takımı'nda teknik direktör Jürgen Klinsmann'ın yardımcısı olarak göreve başladı. 2006'da Klinsmann'ın yerine milli takımın başına geçen Löw, 15 yıl bu görevde bulundu.

198 maçta Alman Milli Takımı'nın başında bulunan Löw, 2014'te Brezilya'nın ev sahipliğinde düzenlenen FIFA Dünya Kupası'nda şampiyonluk sevinci yaşadı.

61 yaşındaki Löw, Kovid-19 salgınından dolayı bir yıl ertelenen EURO 2020'nin son 16 turunda, Alman Milli Takımı'nın İngiltere'ye 2-0 yenilerek elenmesinin ardından haziranda görevinden ayrıldı.

Bu habere tepkiniz:



12/11/2021 11:08