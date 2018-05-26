Güney ve Kuzey Kore Liderleri bir araya geldi

Güney Kore Devlet Başkanı Moon Jae-in ve Kuzey Kore lideri Kim Jong-un, iki ülke sınırında yer alan Panmunjom Ateşkes Köyü’nde bir araya geldi.

Yonhap’ın haberine göre, Güney Kore Devlet Başkanlığından yapılan açıklamada, Moon ve Kim’in Panmunjom’da 2 saatlik bir görüşme yaptığı belirtildi.

Devlet Başkanı Moon’un basın sözcüsü Yoon Young-chan, iki liderin 27 Nisan Panmunjom Bildirisinin uygulanması ve başarılı bir Kuzey Kore-ABD zirvesi için görüş alışverişinde bulunduklarını söyledi.

Moon’un bugünkü görüşme ile ilgili yarın bir açıklama yapacağı ifade edildi.

Güney Kore Devlet Başkanı Moon Jae-in ve Kuzey Kore lideri Kim Jong-un 27 Nisan’da iki ülke sınırındaki Panmunjom Ateşkes Köyü’nde bir araya gelmişti. İki ülke liderleri, zirve sonunda yayımladıkları ortak açıklamada, Kore Yarımadası’nın nükleer silahlardan tamamen arındırılması ve mevcut ateşkesin kalıcı bir barış anlaşmasına dönüştürülmesi için görüşmelere başlama konusunda anlaşmaya varıldığını belirtmişti.