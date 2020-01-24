Lady Gaga’nın yeni şarkısı internete sızdırıldı

Müziğe sinema arası veren ve A Star Is Born filmiyle En İyi Film Şarkısı Oscarı’nı kazanan Lady Gaga, yeni şarkısıyla dönmeye hazırlanırken büyük bir şok yaşadı. Lady Gaga'nın Stupid Love adlı yeni şarkısı daha yayınlanmadan internete sızdırıldı.

Sanatçının hayranları, Twitter üzerinden sızdırılan şarkıya övgüler düzdü. Bazıları, şarkının, Lady Gaga’nın yeni single’ı olduğunu savunurken bazıları da gelecek altıncı stüdyo albümünde yer alacak şarkılardan biri olduğunu tahmin etti.

Bütün bu tartışmalar arasında Lady Gaga, müzik dinleyen ve eliyle sus işareti yapan maskeli bir kız stok fotoğrafını sosyal medya hesabından paylaşarak, “Hepiniz susabilir misiniz?” notunu yazdı.

Lady Gaga en son 2016 yılında Joanne adlı albümünü çıkarmıştı. Sanatçının yeni albümünün çıkış parçasının 7 Şubat'ta, albümün tamamının ise 2020 yılı içinde piyasaya sunulacağı açıklanmıştı.

24/01/2020 16:11