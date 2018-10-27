DGS ek yerleştirmede KKTC Üniversiteleri umduğunu bulamadı
27/10/2018
ÖSYM, 2018 Dikey Geçiş Sınavı ek yerleştirme sonuçlarını açıkladı.
DGS-2018 Ek Yerleştirme sonuçlarının açıklanmasıyla birlikte 2018 Yılı için ÖSYM üzerinden öğrenci yerleştirme işi tamamlandı.
KKTC Üniversiteleri bu yıl beklediklerini bulamadı.
İşte DGS ek yerleştirmede KKTC Üniversitelerine yerleştirilen öğrenci sayıları:
DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ 35
GİRNE AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ 45
GİRNE ÜNİVERSİTESİ 10
Kıbrıs Amerikan Üniversitesi 2
Kıbrıs İlim Üniversitesi 1
Kıbrıs Sağlık Bilimleri Üniversitesi 6
Lefke Avrupa Üniversitesi 28
Uluslarası Kıbrıs Üniversitesi 65
Yakın Doğu Üniversitesi 114