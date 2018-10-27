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DGS ek yerleştirmede KKTC Üniversiteleri umduğunu bulamadı

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27/10/2018

DGS ek yerleştirmede KKTC Üniversiteleri umduğunu bulamadı

ÖSYM, 2018 Dikey Geçiş Sınavı ek yerleştirme sonuçlarını açıkladı.

DGS-2018 Ek Yerleştirme sonuçlarının açıklanmasıyla birlikte 2018 Yılı için ÖSYM üzerinden öğrenci yerleştirme işi tamamlandı.

KKTC Üniversiteleri bu yıl beklediklerini bulamadı.

İşte DGS ek yerleştirmede KKTC Üniversitelerine yerleştirilen öğrenci sayıları:

DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ 35

GİRNE AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ 45

GİRNE ÜNİVERSİTESİ 10

Kıbrıs Amerikan Üniversitesi 2

Kıbrıs İlim Üniversitesi 1

Kıbrıs Sağlık Bilimleri Üniversitesi 6

Lefke Avrupa Üniversitesi 28

Uluslarası Kıbrıs Üniversitesi 65

Yakın Doğu Üniversitesi 114

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TAGS: DGS ek yerleştirme sonuçları, Dikey Geçiş Sınavı ek yerleştirme sonuçları, Dikey Geçiş Sınavı
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