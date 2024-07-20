Di Maria'yı duyurdular

Benfica Başkanı Rui Costa, Arjantinli yıldız Angel Di Maria'nın önümüzdeki sezon takımda olacağını duyurdu.

Yaz Transfer döneminin başında Beşiktaş'ın transfer etmek istediği Angel Di Maria'ya Portekiz'de kariyerine devam edecek.

Benfica Başkanı Rui Costa yıldız oyuncunun gelecek sezon takımda devam edeceğini duyurdu.

Transferler hakkında konuşan Costa, "Kaliteli oyuncular istiyoruz. Gelenler ve gidenler olacak. Taraftarların sabızsızlığını anlıyorum ancak nasıl bir kadroya sahip olduğumuzun farkındayız. Ekstrem bir kadro kuracağız. Geçen sezon iyi geçmedi ama önümüze bakmalıyız" dedi.