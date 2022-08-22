Diana’nın ölümünde polise suçlama: Fransız dedektiflerden 6 yıl saklanan not

31 Ağustos 1997’de Paris’te trafik kazasında ölen Prenses Diana, 1995’te avukatına “Beni bir kazada öldürecekler” demiş. Ama İngiliz polisi bu hayati notu, 6 yıl boyunca kazayı soruşturan Fransız dedektiflere iletmemiş. İşte Diana’nın ölümünün 25. yılında yayınlanan yeni soruşturma belgeselindeki o iddialar...

İki çocuk sahibi İngiltere Veliaht Prensi Charles ile Prenses Diana, 1981’de başlayan evliliklerini 1996’da sona erdirmişti. Kraliyet ailesiyle çatışma içinde olduğu bildirilen Prenses Diana, Arap asıllı sevgilisi Dodi el Fayed ile 31 Ağustos 1997’de Paris’te bir trafik kazasında ölmüştü.

Bu kaza hep “şüpheli” bulunmuştu! 36 yaşında hayatını kaybeden Diana’nın Arap biriyle birlikte olduğu için aslında İngiliz gizli servisi tarafından kaza süsü verilmiş bir suikasta kurban gittiği öne sürülmüştü.

KAZAYLA İLGİLİ SORU İŞARETLERİ YENİDEN GÜNDEMDE

Ama bugüne kadar bu iddiayı kanıtlayacak hiçbir veriye ulaşılamamıştı. Nitekim Diana’nın ölümünün 25. yılında yayımlanan yeni bir soruşturma belgeseli, kazayla ilgili soru işaretlerini tekrar gündeme getirdi.

‘KASADA TUTTULAR’

“Diana’yı Araştırmak: Paris’te Ölüm” adlı belgeselde, Londra Polis Teşkilatı’nın, Prenses Diana’nın bir araba kazasında öldürüleceği korkusuna dair notunu, Paris’te soruşturmayı yürüten dedektiflere ancak 6 yıl sonra ilettiği öne sürüldü.

1995 yılında avukatına bir trafik kazasında öldürüleceği korkusunu anlatan Diana, sadece iki yıl sonra Paris’te trafik kazasında öldü. Belgesele göre, prensesin ölümünün ardından avukatı Lord Mischon, Diana’nın korkusuyla ilgili notunu İngiliz polisine iletti. Ancak İngiliz polisi notu, Paris’te kazayla ilgili soruşturmayı yürüten dedektiflere göndermek yerine bir kasada 6 yıl boyunca tuttu. Notun İngiliz polisinden Fransız polisine kazadan 6 yıl sonra iletildiği bildirildi!

Milliyet'te yer alan habere göre Prenses Diana’nın ölümünden iki yıl önce avukatına verdiği “Ben bir araba kazasında öldürüleceğim” şeklindeki notundan kardeşleri bile vaktinde haberdar edilmemiş. Diana’nın kardeşleri, böyle bir notun varlığından prensesin ölümünden 10 yıldan fazla bir süre geçtikten sonra haberdar olabilmiş! Diana’nın oğulları Prens William ile Prens Harry’nin de uzun bir süre annelerinin son saatleri ve soruşturma hakkında bilgi edinemedikleri öne sürüldü.

İki çocuk sahibi Prens Charles ile Prenses Diana’nın evliliklerinde bir türlü mutlu olamamasının altında “aldatma” olduğu belirtilmişti.

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22/08/2022 15:29