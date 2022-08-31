Diana'nın ölümündeki sır perdesi ne?

İngiltere'nin göz bebeği Prenses Diana 31 Ağustos 1997'de Paris’te geçirdiği bir trafik kazasında yaşamını yitirdi. İnsani yardım kampanyaları ve yardımsever kişiliği ile bir sembol haline gelen Diana dünyanın en çok konuşulan isimlerindendi. Peki Diana'nın ölümüne ne yol açtı?

Tünelin bir ucundan girdiler, diğer ucundan çıkamadılar. 31 Ağustos 1997'de Fransa’nın başkenti Paris’te yaşanan bu trafik kazası tarihe geçti. Çünkü enkaza dönen aracın içinde İngiliz Prenses Diana vardı.

Kaza gecesi otomobilde prenses Diana’nın yanında sevgilisi Dodi Fayed, şoförleri Henri Paul ve koruması Trevor Rees-Jones bulunuyordu. Diana, Fayed ve Paul yaşamını yitirdi. Rees-Jones ise kazadan kurtulan tek kişi oldu.

36 yaşındaki prenses Diana'nın ölüm haberi, tüm dünyada şok etkisi yarattı. Birçok şehirde anma törenleri düzenlendi. En büyük şoku ise İngiltere yaşadı. Başkent Londra’da yüz binler, Diana'ya son veda için sokaklara döküldü. Ancak halk yas tutarken, Buckingham Sarayı'nda sessizlik hakimdi. Kraliçe 2. Elizabeth, Londra’da bile değildi.



Basın ve halktan gelen tepkilerden sonra sarayda bayraklar yarıya indirildi. Kraliçe, cenaze töreninde prenses Diana'ya övgüler dizdiği bir konuşma yaptı. Cenaze günü hafızalara kazınan an ise Diana'nın tabutu taşınırken geldi.



Vefat eden prensesin 12 ve 15 yaşındaki oğulları Prens Harry ve William dedeleri Prens Philip, babaları Prens Charles ve dayıları Earl Spencer ile tabutun arkasında yürürken görüntülendi.

Peki, o dönem dünyanın en çok konuşulan isimlerinden Diana'nın ölümüne ne yol açtı?



Her şey diana ve sevgilisi Dodi Fayed'in, paparazziden kaçmaya çalışması ile başladı. İkili, kazanın olduğu gece kaldıkları oteldeki paparazileri atlatmak için önden başka bir araç gönderdi. Daha sonra otelin arka çıkışından gizlice yola koyuldu.

Diana ve Fayed'in şoförlüğünü yapan Henri Paul, girdiği bir tünelde hız limiti saatte 50 km olmasına rağmen 105 ile gidiyordu. Tünele girince direksiyon hakimiyetini kaybetti ve karşı şeritteki bir araca çarptı.



Diana ve Fayed'i taşıyan araç bunun üzerine takla attı ve bir sütuna çarptı. Diana'ya ilk ulaşan doktor, karşılaştığı manzarayı anlattı. Aracın içindeki kadını ilk başta tanımadığını söyledi.

Doktorun o geceden hatırladığı başka önemli bir detay ise bitmek bilmeyen fotoğraf makinesi flaşlarıydı. Görgü tanıkları da Diana'yı taşıyan aracın tünele girmeden önce paparazi motorları tarafından çevrelendiğini söyledi.



Konuyla ilgili kapsamlı bir soruşturma yürüten Fransız ve İngiliz polisi, olayın bir trafik kazası olduğu kararına vardı. Fransız polisinin soruşturmasına göre suçlu, alkollü araç kullanan ve direksiyon hakimiyetini kaybeden Henri Paul'dü.



Ancak Diana ile birlikte hayatını kaybeden Dodi Fayed'in babası Muhammed El-Fayed, oğlunu ve prensesi istihbarat örgütlerinin öldürdüğünü öne sürdü. Mısırlı iş insanı, komplonun arkasında ise Diana'nın kayın pederi prens Philip'in olduğunu sürdü.

Baba Fayed, cinayet iddialarını İngiltere’de mahkemeye taşıdı. Prens Philip'in tanık kürsüsüne çağrılmasını, kraliçe Elizabeth'e ise yazılı soru gönderilmesini talep etti. Fayed'in talepleri hakim tarafından reddedildi. Cinayet ve komplo tezleri ise 240 görgü tanığının sorgulandığı bir davada kanıtlarla çürütüldü.

Mayınların kullanılmasını yasaklama kampanyası ile dünya çapında ses getiren Diana'ya, 1996'da Prens Charles'tan boşanmasına rağmen bir kraliyet ailesi üyesine yaraşır bir cenaze töreni yapıldı.



Diana'nın yakın dostlarından efsanevi müzisyen Elton John, cenaze töreninde "Candle In The Wind" şarkısının özel bir versiyonunu söyledi. "Goodbye England's Rose" yani "Güle güle İngiltere’nin gülü" isimli parçayı söylediği anlar, törenin yapıldığı kiliseden naklen dünya çapında yayınlandı.

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31/08/2022 11:54