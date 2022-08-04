“Dianellios Teknik Okulunun EVKAF’la hiçbir ilgisi yok” açıklaması

Rum basınında, Larnaka’da bulunan “Dianellios Teknik Okulunun” bir kısmının yıkılması ve EVKAF Genel Müdürü İbrahim Benter’in, konuyla ilgili olarak AİHM’e başvuracaklarına dair Kıbrıs Türk basınında yer alan haberlere geniş yer ayrıldı.

Politis gazetesi “Dianellios’un EVKAF’la Hiçbir İlgisi Yok” başlıklı haberinde, EVKAF Genel Müdürü İbrahim Benter’in, Vakıflar İdaresinin eski “Dianellios Teknik Okulunun” yıkılmasını şikâyet etmek için Avrupa İnsan Hakları Mahkemesine (AİHM) başvuracağı konusunda Kıbrıs Türk basınında yer alan haberlerin Rum medyasında yer almasının, Larnaka makamları arasında büyük şaşkınlık yaşanmasına neden olduğunu yazdı.

Gazeteye göre konuyla ilgili bu haberi yorumlaması istenen “Kitiu Metropoliti Nektarios” bunu bir yanlış anlaşılmaya bağlayarak, sözlerinin devamında “ortada yanlış bir beyan olduğunu aynı zamanda hali hazırda EVKAF toprağına inşa edilmiş olan Larnaka’daki Grivas Digenis caddesi üzerindeki mevcut Drosia Ortaokulu’yla ilgili bir karışıklık olmuş olmalı” ifadesini kullandı.

“Drosia Ortaokuluyla” ilgili olarak Rum Eğitim ve Kültür Bakanlığının kısa süre önce okul binasının 3 milyon Euro maliyetle iyileştirilmesini ilan ettiğini yazan gazete, Larnaka’daki ilgili makamların ise, bina açısından birçok probleme sahip olan “Drosia Ortaokulunda” okuyan öğrencilerin nakledilmesi için, eski “Dianellio Teknik Okulu” yerine yeni bir ortaokul inşa edilmesini istediğini ifade etti.

Bu talebin şu ana kadar olumlu bir karşılık bulmadığını kaydeden gazete, yetkili bakanlığın bunun aksine “Drosia Ortaokulunda” iyileştirme çalışmaları başlatıldığını açıkladığını belirtti.

EVKAF’ın (Rum Eğitim Bakanlığı mülkiyetine verilmeden önce ait olduğu) “Dianellio Yetimhanesi” arazisinde hiçbir zaman mülkiyet sahibi olmadığını iddia eden Kitiu Metropoliti Nektarios, “Dianellios Yetimhanesinin” bağımsız bir vakıf olduğunu ve başkanlığını her daim Kitiu Metropoliti yapsa da kiliseye ait olmadığını ifade etti.

Vakfın hükümetle arazi takası yaptığını, hükümetin de vakfa nakit para ve başka arazi verdiğini ifade eden Nektarios, vakfın bütün gelirlerinin yetim öğrencilerin bursları için kullanıldığını ifade etti.

“Dianellio Yetimhanesine aitken, bu arazinin EVKAF’a ait olması nasıl mümkün olabilir” sorusunu soran Kitiu Metropoliti Nektarios “EVKAF toprağına inşa edilmiş olan Drosia Ortaokulu binasının iyileştirilmesiyle ilgili olan konuyla alakalı bir yanlış anlaşılma ve karışıklık olmuş olmalı” dedi.

Söz konusu haberle ilgili konuşan Larnaka Belediye Başkanı Andreas Viras ise açıklamasında, haberi duyduklarında şaşırdıklarını, çünkü Dianellios Teknik Okuluyla ilgili izlenen sürece EVKAF’ın hiçbir zaman müdahil olmadığını ifade etti.

Dolayısıyla EVKAF’ın Dianellios Teknik Okulu binasıyla hiçbir zaman ilgisi olmadığını bildiğini ifade eden Viras, bunun bir hatadan ibaret olduğuna inandıklarını ve muhtemelen arazisi EVKAF malı olan Drosia okulunun kastedildiğini ekledi.

Fileleftheros gazetesi de konuyla ilgili haberinde, EVKAF’ın niyetlerinin, Larnaka şehrindeki unsurlar ve Eğitim Bakanlığında hoşnutsuzluğa neden olduğunu çünkü söz konusu arazinin Kıbrıs Rum arazisi olduğunu ve Dimitrios Dianellos isimli hayırsever tarafından bağış yapıldığını ifade etti. Gazete, Dianellios Teknik Okulu arazisinin, kente yeni bir ortaokul inşa etmek amacıyla “Dianellios Yetimhanesiyle” yapılan arazi takasının ardından, 8 yıl önce devlet ve Eğitim Bakanlığı tarafından satın alındığını belirtti.

Larnaka’daki okul kurulunun, yapılması planlanan yeni okula “Drosia Ortaokulu” öğrencilerinin yerleştirilmesini istediğini yazan gazete, Drosia Ortaokulunun, binanın yaşının büyük olması aynı zamanda EVKAF’a ait olan bir Kıbrıs Türk toprağına inşa edilmiş olmasından ötürü uzun yıllardır büyük sorunlara sahip olduğunu ifade etti.

Eğitim Bakanlığının ise bu talebi kabul etmediğini kaydeden gazete, bakanlığın Drosia Ortaokulu binasının 3 milyon Euro’luk maliyetle, genel olarak iyileştirilmesine karar verdiğini ifade etti.

EVKAF’ın, Dianellios Teknik Okulunun büyük bir kısmının yıkıldığı 2015 yılında neden bu faaliyetlerde bulunmadığının şaşkınlığa neden olduğunu yazan gazete, binanın geri kalanının yıkılmasına geçen hafta başlandığını belirtti.

Rum Eğitim Bakanı Prodromos Prodromu ise gazeteye yaptığı açıklamada, Eğitim Bakanlığının, devletin resmi arşivleri temelinde mülkiyet sahibi olan “Dianellio Yetimhanesiyle” bir alım-satım anlaşması yaptığını, bu alım-satım işleminin tam bir şeffaflık içerisinde ve yasaya uygun olarak yapıldığını ve geçmişte hiçbir problem yaşanmadığını ifade etti.

Gazeteye göre, Kitiu Metropoliti Nektarios, konuyla ilgili olarak vakfın avukatının bilgilendirildiğini de söyledi.

Haberinde kentin tarihi arşivlerine dayanarak, daha sonraları “Dianellios Teknik Okulunun” inşa edildiği araziyle ilgili tarihi bilgiler de veren gazete, araziyi satın alan Dimitrios Dianellos isimli hayırseverin 1950 yılında söz konusu araziyi kendisinin kurmuş olduğu “Dianellio Yetimhanesine” bağışladığını ve 1962 yılında da söz konusu yere teknik okulun inşa edildiğini ekledi.

Haravgi gazetesi de konuyla ilgili habere “Dianellos’un EVKAF’la Herhangi Bir İlgisi Yok” başlığıyla yer verdi.

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04/08/2022 12:23