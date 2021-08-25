Dibe Vurduğumuzun Resmidir

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25/08/2021

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Dibe Vurduğumuzun Resmidir

Haber Kıbrıs Spor Müdürü Songuç Kürşad, ülkenin köklü spor kulübü Yenicami'nin genel kuruluna katılım sayısının az olmasını eleştirdi. 

Songuç Kürşad'ın yorumu şöyle

DİBE VURDUĞUMUZUN RESMİDİR

Cumhurbaşkanı, Başbakan, bakanlar, milletvekilleri çıkaran bir camiadır Yenicami. Şampiyonlukları olan ölümsüz bir arma. Genel kurulunu yaptı. Katılanlar 13-15 kişi. Fotoğrafa dikkatle bakınız. Ciddi bir genel kurul yapılırken hemen arkalarında kağıt oynanan iki masa. İzleyenlerle birlikte 10-11 kişi. Nerede ise koskoca Yenicami'nin genel kuruluna katılanlar kadar.

Yazıktır,ayıptır, günahtır.

25/08/2021 10:51
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TAGS: songuç kürşad, yenicami,
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