Birleşmiş Milletler Genel Sekreter Yardımcısı Rosemary DiCarlo, Kıbrıs’ın ardından Atina’ya gitti

DiCarlo, Atina’da Yunanistan Dışişleri Bakanı Gerapetritis ile görüştü

DiCarlo BM Genel Sekreteri’nin Kıbrıs sorununa odaklandığını ve somut sonuçlar elde etmeye çalıştığını belirtti.

Ayrıca, Yunanistan’a, BM Güvenlik Konseyi’ndeki yapıcı rolü için teşekkür etti ve Gerapetritis’e, yaklaşan gayri resmi beşli toplantı için yapılan hazırlıklar hakkında bilgi verdi.

Yunanistan Dışişleri Bakanı Giorgos Gerapetritis de Birleşmiş Milletler Genel Sekreter Yardımcısı Rosemary DiCarlo ile Atina’da gerçekleştirdiği görüşmede, Kıbrıs sorununun Yunan dış politikasının önceliği olduğunu ve Atina’nın, BM Güvenlik Konseyi kararlarına dayalı olarak iki bölgelili ve iki toplumlu federasyon temelli bir çözüme bağlı kaldığını yineledi

Gerapetritis, “ Kıbrıs Sorununun Çözümü, federasyon Temelinde Mutlak Önceliktir” dedi