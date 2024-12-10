Dicarlo’nun ocak ayında Kıbrıs’a gelmesi bekleniyor

Rum basınında bugün yer alan haberlerde BM Genel Sekreteri Antonio Guterres’in Siyasi İşlerden Sorumlu Yardımcısı Rosemary DiCarlo’nun 2025 yılı başında Kıbrıs’a gelmesinin beklendiği belirtildi.

Alithia gazetesi “DiCarlo’nun Ziyareti Ocak’ta” başlıklı haberinde Güney Kıbrıs Hükümeti Sözcüsü Konstantinos Letimbiotis’in dünkü açıklamasına dayanarak DiCarlo’nun Kıbrıs’a gelişinin 2025 yılı başı olarak belirlendiğini yazdı.

Rum Devlet Radyosuna dün yaptığı açıklamada DiCarlo’nun geçen pazar günü Doha’da Rum Dışişleri Bakanı Konstantinos Kombos’la görüştüğünü ve görüşmede Kıbrıs sorunuyla ilgili gayri resmi çok taraflı görüşmenin toplanması meselesinin ele alındığını ifade eden Letimbiotis, görüşmede bunun öncesinde gerekli ön hazırlığın yapılması gerektiği konusunda mutabakata varıldığını kaydetti.

Letimbiotis’e dayanarak DiCarlo’nun yeni yılın başlarında bölgeyi ziyaret edeceğini yazan gazete, Letimbiotis’in DiCarlo’nun adaya gelişiyle birlikte iki lider arasında muhtemelen sınır kapıları konusunun ele alınacağı bir görüşme yapılmasını ihtimal dışında bırakmadığını belirtti.

Perde gerisinde müzakereciler arasında yeni geçiş noktalarının açılması konusunda görüşmeler yapılmasına rağmen şu ana kadar ortada somut bir şey bulunmadığını da yazan gazete, “Mia Milia” (Haspolat) sınır kapısının açılmasında ısrar eden Kıbrıs Türk tarafının, Rum kesiminin “Kokkina” (Erenköy) veya “Piroi” (Gaziler) barikatının açılması konusundaki talebine ise yanıt vermediğini ileri sürdü.

Haberde liderlerin bu akşam BM Genel Sekreterinin Kıbrıs Özel Temsilcisi ve UNFICYP misyon Şefi Colin Stewart tarafından yıl sonu dolayısıyla düzenlenecek resepsiyona katılacakları da anımsatıldı.

Politis gazetesi ise “İlk Önce Liderler Görüşmesi, Sonra DiCarlo” başlıklı haberinde BM Genel Sekreteri Antonio Guterres’in Siyasi İşlerden Sorumlu Yardımcısı Rosemary DiCarlo’nun Kıbrıs sorunuyla ilgili genişletilmiş görüşme hazırlıkları çerçevesinde adaya gelişiyle ilgili olarak, Guterres’ten yeşil ışık beklediğini yazdı.

DiCarlo’nun Doha’da Rum Dışişleri Bakanı Kombos’la görüştüğüne yer veren gazete, görüşmede DiCarlo’nun Kıbrıs’a geleceğinin kesin olarak addedilmesi gerektiği, ancak ziyaret tarihinin henüz belirlenmediğinin ortaya çıktığını iletti.

Habere göre Politis radyosu ile “Defteri Matia” programına konuşan Rum Hükümeti Sözcü Yardımcısı Yannis Andoniyu ise açıklamasında DiCarlo’nun adaya gelişi öncesinde yeni geçiş noktaları açılması konusunda anlaşma olup olmadığının ortaya çıkması için liderlerin ortak görüşme yapması gerektiğini söyledi.

Gazete sınır kapıları konusunun bu aşamada iki tarafın müzakerecileri arasında tartışıldığını da yazdı.

Gazeteye göre açıklamasında Kıbrıs Türk tarafının “Mia Milia” (Haspolat) sınır kapısının açılmasını istediğini ve kendilerinin ise Haspolat’la birlikte ya “Piroi” (Gaziler) ya da “Kokkina” (Erenköy) sınır kapısının açılmasını istediğini belirten Andoniyu, Kıbrıs Türk tarafının konuyla ilgili yanıtını beklediklerini sözlerine ekledi.