Didem Soydan domuz gribi oldu

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20/01/2020

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Didem Soydan domuz gribi oldu

Sosyal medyayı aktif kullanan ve gerek paylaşımları gerek takipçilerine verdiği cevaplarla sık sık gündeme gelen Didem Soydan, bu defa hastane odasından paylaşım yaptı.

Ünlü manken Didem Soydan, yakalandığı ‘Domuz gribi’ sonrasında dün gece hastaneye gitmek zorunda kaldı.

Sosyal medya hesabının hikaye bölümünden serum aldığı sırada yattığı hastane odasından paylaşım yapan Soydan, insanların kolunda serumla görüldüğü fotoğraflara atıfta bulunmayı ihmal etmedi ve şunları yazdı:

 “Bu geceye kısmetmiş, Domuz gribi… (Serum yiyen kolumu koyarsam, bloklama serbest)”

20/01/2020 17:38
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TAGS: Didem Soydan domuz gribi oldu, haber, kıbrıs,
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