Didem Soydan imaj değiştirdi! 'Karanlık çağıma hoş geldiniz'

Son dönemde oyuncu Burak Deniz ile bir dargın bir barışık yaşadığı ilişkisiyle gündeme gelen model Didem Soydan'a, geçtiğimiz günlerde sevgilisinin 'Şahmeran' dizisindeki rol arkadaşı Serenay Sarıkaya ile aşk yaşadığı iddialarıyla ilgili sorular yöneltilmişti. Nişantaşı'nda görüntülenen Soydan; konuyla ilgili "Hakkımda çıkan iddia doğru değildir. Lütfen canınız sıkıldıkça üzerimden iddialar üretmeyin" açıklamasını yapan Sarıkaya'ya katılarak, "Konuşmak istemiyorum. Ne açıkladılarsa doğrudur" yanıtını vermişti.

"KESİNLİKLE ÖYLE BİR İNSAN DEĞİL"

Model, Deniz'in bu iddialar öncesinde Adana'daki bir otelde meslektaşı Nilperi Şahinkaya'ya küfür etmesi ve olayın mahkemeye gitmesi durumu ile alakalı ise, "Kendisi de çok üzgün. Gerekli açıklamayı da yaptı zaten. Bu durum günlük hayattaki moduna da yansıdı. Kesinlikle öyle bir insan değil" diye konuşmuştu.

SAÇ RENGİNİ DEĞİŞTİRDİ

Ünlü isim, tüm bunların ardından geçtiğimiz gün imaj değişikliğine gitti. Uzun zamandır sarıya boyatarak kullandığı saçlarını koyu tonlara çeviren Soydan, yeni rengini 755 bin takipçisi bulunan Instagram hesabından yayınladığı videolarla gösterdi.

15 yıldır kullandığı sarı saçlarına veda eden Didem Soydan, paylaştığı videolardan birine "Karanlık çağıma hoş geldiniz" notunu yazdı.

"MACERAYA GEREK YOK"

Yeni tazıyla binlerce beğeni ala güzel modele; "Maceraya gerek yok. En kısa zamanda özünüze dönersiniz diye umuyorum", "Bayıldım, çok yakışmış", "Normalde yorum yazma huyum hiç yoktur ama söylemeden geçemeyeceğim, sarı size bir başka yakışıyor. Tabi saç sizin, hayat sizin" ve "Birine her şey mi yakışır deseler, evet der sizi örnek gösteririm" gibi yorumlar yapıldı.

"İLK DEFA SAÇI DEĞİŞEN BİR MODEL GÖRMEDİĞİNİZİ UMUYORUM"

Soydan; takipçilerini ikiye bölen ve kiminin sarıya geri dönmesini, kiminin de böyle kalmasını söylediği yorumlar üzerine ise Instagram hesabının hikayeler bölümünden bir açıklama yaparak şu ifadeleri kullandı:

Selam. Mini hatırlatma: Modellik icra edildiği ilk günden beri markalar ve çekimler için saç, kaş, tırnak, stil değişikliğine gidilir. İlk defa saçı değişen bir model görmediğinizi umuyorum. Velev ki bir ilki yaşıyorsunuz; ben haber edene kadar sığınaklarınızdan çıkmayın, köyünüzü terk etmeyin lütfen.

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02/10/2022 16:07