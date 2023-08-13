Diego Costa transferi tamam: İmzayı attı
Son olarak Wolverhampton forması giyen Diego Costa'nın yeni takımı belli oldu. 34 yaşındaki Diego Costa, yıl sonuna kadar Botafogo'ya imza attı. Transfer için resmi açıklama geldi.
13/08/2023
Tecrübeli golcü Diego Costa kariyerinde yeni bir sayfa açtı. Son olarak Wolverhampton'da top koşturan 34 yaşındaki forvetin yeni takımı resmen açıklandı.
Brezilya ekiplerinden Botafogo, Diego Costa'yı yıl sonuna kadar renklerine bağladığını duyurdu.
Diego Costa'nın adı bir dönem Süper Lig ekipleriyle de anılmıştı.
Wolverhampton ile 25 maça çıkan Diego Costa 1 gollük skor katkısı vermişti.
Atletico Madrid, Diego Costa'yı 2017-18 sezonunun ara Transfer döneminde Chelsea'den 60 milyon euro karşılığında transfer etmişti.