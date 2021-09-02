Diego Rossi, Fenerbahçe'de

Fenerbahçe, Uruguaylı futbolcu Diego Rossi'yi satın alma opsiyonuyla 1 yıllığına kiraladığını açıkladı.

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02/09/2021

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Diego Rossi, Fenerbahçe'de

Fenerbahçe'den yapılan açıklamada "Kulübümüz, ABD'nin Los Angeles takımından Diego Rossi'yi satın alma opsiyonuyla 1 yıllığına kiralamıştır. 1998 doğumlu Uruguaylı oyuncumuza çubuklu formamızla başarılar dileriz. Fenerbahçe'ye hoş geldin Diego" ifadeleri kullanıldı.

Fenerbahçe'de transfer dönemi

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Diego Rossi

02/09/2021 08:53
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TAGS: Diego Rossi, Fenerbahçe
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