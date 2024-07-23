DİGEM, Sdusshors’u ağırlıyor

KKTC Hentbol Federasyonu’nun daveti üzerine ülkemizde bulunan Kazakistan’ın Astana Büyük Kadın Takımı ve Sdusshors U16 kadın takımı 22-28 Temmuz tarihlerinde ülkemizde kamp yapacak.

Kamp yanında hazırlık maçı da yapacak olan Kazakistan takımları bu bağlamda bu akşam saat 19:00’da Girne Ertuğrul Apakan Spor Salonu’nda DİGEM ile Sdusshors takımı karşı karşıya gelecek. KKTC Hentbol Federasyonu Başkanı Ediz Arıkan iki takımı da ülkemizde ağırlamaktan duyduğu memnuniyeti dile getirirken, kamp süresince hazırlık maçlarının oynanacağını belirtti.