DİGEM üçüncü, YDÜ finalde

Hentbol U18’de sona gelinirken erkekler finalinin de adı belli oldu. Geçtiğimiz gün adını finale ilk yazdıran takım UKÜ olurken, az önce tamamlanan karşılaşma sonrasında finale adını yazdıran ikinci takım YDÜ oldu. Rakibi Yükseliş’i 34-23 mağlup eden YDÜ, adını finale yazdırdı. Kadınlar’da ise yarın akşam oynanacak olan UKÜ-Şahlan finali öncesinde, az önce tamamlanan üçüncülük karşılaşmasında rakibi Ozanköy’ü 27-20 mağlup eden DİGEM sezonu üçüncü bitirdi. Bu mücadelelerin ardından gözler yarın akşam oynanacak olan kadınlar finali ile birlikte, 17 Aralık Cuma akşamı oynanacak olan erkekler finaline çevrildi.

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14/12/2021 21:44