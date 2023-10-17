DİGEM ve UKÜ’nün gecesi

Hentbolda Emre Uyanıktürk U-16 ligine dün akşam oynanan iki karşılaşma ile devam edildi. Atatürk Spor Salonu’nda oynanan karşılaşmalarda kadınlarda DİGEM – UKÜ, erkeklerde ise DOĞUKENT – UKÜ takımları karşı karşıya geldi.

Kadınlarda DİGEM, UKÜ’yü mağlup ederken, erkeklerde ise UKÜ, DOĞUKENT’i mağlup etti. Gecenin ilk karşılaşmasında kadınlar mücadelesinde DİGEM ile UKÜ takımları karşı karşıya geldi. İlk devresi 9-9 eşitlikle tamamlanan karşılaşmayı 19-16 kazanan DİGEM geceyi galibiyetle noktaladı.

Bu maçın ardından oynanan erkekler karşılaşmasında ise DOĞUKENT ile UKÜ takımları karşı karşıya geldi. Maçın başından sonuna rahat bir oyun sergileyen UKÜ ilk devreyi rakibi karşısında 17-5 önde kapatırken, maçıda 32-21 kazanarak yoluna devam etti.