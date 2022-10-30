DİGEM ve YDÜ avantajlı

Hentbol U16 Liginde dün dört karşılaşma oynandı. Üçüncülük karşılaşmalarının yanında final birinci ayağının da oynandığı seride final birinci ayağında kadınlarda DİGEM erkeklerde ise YDÜ ilk maçlarını galibiyetle kapattı.

Gündüz bölümünde oynanan üçüncülük karşılaşmalarında kadınlarda UKÜ – Ozanköy, erkeklerde ise UKÜ – MGA takımları karşı karşıya geldi. Kadınlar üçüncülük karşılaşmasında maçın başından sonuna kadar rahat bir oyun sergileyen UKÜ takımı maçın ilk devresini rakibi Ozanköy karşısında 13 – 2 önde kapatırken, ikinci devrede yine etkili oyununu devam ettirerek sahadan 24 – 6 galip ayrılarak sezonu üçüncü bitirmiş oldu.

Üçüncülük erkekler mücadelesinde ise UKÜ ile MGA takımları karşı karşıya geldi. Oyunun genelinde üstün olan taraf UKÜ maçı 19 – 15 kazanarak ligi erkekler liginde üçüncü bitiren taraf oldu. Bu maçların ardından ise final birinci ayağı oynandı.

Kadınlar mücadelesi ile başlayan final serisinde DİGEM ile Şahlan takımları karşı karşıya geldi. İlk devreyi rakibi Şahlan karşısında 10 – 8 önde kapatan DİGEM sahadan da 21 – 19 galip ayrılarak final ilk maçını galibiyet ile kapatan taraf oldu.

Bu maçın ardından ise oynanan erkekler finali ilk maçında YDÜ ile Yükseliş takımları karşı karşıya geldi. İlk devresi çekişmeli geçen karşılaşmayı 8-7 önde kapatan taraf YDÜ olurken, ikinci devre etkili oyununu ortaya koyan YDÜ maçı 17-12 kazanarak ilk maçın galibi oldu. Final ikinci karşılaşmaları 2 Kasım Çarşamba günü Atatürk Spor Salonunda oynanacak.

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30/10/2022 09:19