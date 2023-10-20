Digiturk Kıbrıs BTM 1.Lig'de 2023-2024 sezonu grupları yayınlandı

Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) tarafından organize edilen Digiturk Kıbrıs Bölgesel Terfi Müsabakaları (BTM) 1.Ligi'nde 2023-2024 sezonu grupları, statüdeki yenilikler, sezonun başlangıç tarihi ve transfer dönemleri ile ilgili duyuru yapıldı. Buna göre Digiturk Kıbrıs BTM 1.Lig 18-19 Kasım 2023 tarihlerinde başlayacak. 23 Ekim - 10 Kasım tarihleri arasında takımlar transfer işlemleri, vize, filiz lisans ve yabancı transfer işlemlerini gerçekleştirebilecek.

Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) tarafından organize edilen Digiturk Kıbrıs Bölgesel Terfi Müsabakaları (BTM) 1.Ligi'nde 2023-2024 sezonu grupları, statüdeki yenilikler, sezonun başlangıç tarihi ve transfer dönemleri ile ilgili duyuru yapıldı. Buna göre Digiturk Kıbrıs BTM 1.Lig 18-19 Kasım 2023 tarihlerinde başlayacak. 23 Ekim - 10 Kasım tarihleri arasında takımlar transfer işlemleri, vize, filiz lisans ve yabancı transfer işlemlerini gerçekleştirebilecek.

Play-off iki aşamadan oluşacak

2023-2024 sezonunda Digiturk Kıbrıs BTM 1.Lig'de terfiler ve ligden düşme ile ilgili bazı düzenlemelere gidildi. Buna göre Kırmızı Grup ve Beyaz Grup'ta 10'arlı iki grup şeklinde mücadele edecek olan takımlar arasında gruplarını şampiyon olarak tamamlayan takımlar adını AKSA 1.Lig'e yazdıracak. AKSA 1.Lig'e 3'üncü yükselecek olan takım ise oynanacak play-off yarı final ve final maçlarıyla belirlenecek. Şöyle ki; 18 haftalık lig periyodunda Kırmızı Grup'u 2'nci sırada tamamlayan takımla Beyaz Grup'u 3'üncü sırada tamamlayan takım ve Beyaz Grup'u 2'nci sırada tamamlayan takımla Kırmızı Grup'u 3'üncü sırada tamamlayan takım play-off yarı finalinde karşı karşıya gelecek. Gruplarını 2'nci sırada bitiren takımların sahasında oynanacak bu karşılaşmaları kazanan takımlar adını play-off finaline yazdıracak. KTFF'nin belirleyeceği sahada oynanacak final maçını kazanan takım AKSA 1.Lig'e yükselen son takım olacak.

Ligden 4 takım düşecek

Terfilerin yanı sıra ligden düşme statüsü de 2023-2024 sezonundan itibaren değişikliğe uğrayacak. Buna göre Digiturk Kıbrıs BTM 1.Lig'den bu sezon toplamda 4 takım BTM 2.Lig'e düşecek. Şöyle ki, 18 haftalık lig periyodunu Kırmızı Grup ve Beyaz Grup'ta 10'uncu sırada tamamlayan iki takım direkt olarak ligden düşerken, Kırmızı Grup 8'incisi ile Beyaz Grup 9'uncusu, Beyaz Grup 8'incisi ile Kırmızı Grup 9'uncusu da çift maç eliminasyon sistemine göre eşleşecek. İki maçın sonunda toplam skorda geride kalan 2 takım daha Digiturk Kıbrıs BTM 2.Lig'e düşecek.

Digiturk Kıbrıs BTM 1.Lig'de gruplar şöyle;

KIRMIZI GRUP

1-Dipkarpaz Türk Spor Kulübü

2-Yenierenköy Türk Spor Kulübü

3-Mehmetçik Türk Çiftçiler Birliği Spor Kulübü

4-Kaplıca Karadeniz 61 Spor Kulübü

5-Akova Vuda Türk Çiftçiler Birliği Spor Kulübü

6-Tuzlaspor Kulübü

7-Pile Türk Spor Kulübü

8-İncirli Spor Kulübü

9-Türkmenköy Aydın Spor Kulübü

10-Dörtyol Spor Kulübü

BEYAZ GRUP

1-Denizli Spor Kulübü

2-Bostancı Bağcıl Spor Kulübü

3-Mevlevi Spor Kulübü

4-Kozanköy Spor Kulübü

5-Karaoğlanoğlu Spor Kulübü

6-Dikmen Gücü Spor Kulübü

7-Ortaköy Spor Kulübü

8-Demirhan Spor Kulübü

9-Düzova Gençlik ve Spor Kulübü

10-Vadili Türk Çiftçiler Birliği Spor Kulübü