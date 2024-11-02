Digiturk Kıbrıs BTM 1.Lig'de 2024-2025 Sezonu Fikstürü Çekiliyor
02/11/2024
Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) tarafından organize edilen Digiturk Kıbrıs BTM 1.Lig'de 2024-2025 sezonu fikstürü çekiliyor. 5 Kasım 2024 Salı günü saat 14.00'te KTFF Ahmed Sami Topcan Toplantı Salonu'nda gerçekleşecek fikstür çekiminin ardından lig 16-17 Kasım 2024 tarihinde başlayacak.
Digiturk Kıbrıs BTM 1.Lig'de gruplar şöyle;
KIRMIZI GRUP
Aslanköy GSD
Bay Therma Güvercinlik İYSK
Dörtyol SK
Düzova GSK
German Gold Akova Vuda TÇB
Kaplıca Karadeniz 61 SK
Pile TSK
Türkmenköy ASK
Umay Group Tuzla ABSK
Yenierenköy YSK
BEYAZ GRUP
Ağırdağ Boğaz TSK
Amaara Gaziveren SK
Baf Ülkü Yurdu
Bostancı Bağcıl SK
Denizli SK
Girne Halk Evi
Karaoğlanoğlu SK
Ortaköy SK
Ozanköy SK
T. Ersalıcı Dikmen Gücü SK
02/11/2024 10:29