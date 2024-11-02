Digiturk Kıbrıs BTM 1.Lig'de 2024-2025 Sezonu Fikstürü Çekiliyor

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02/11/2024

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Digiturk Kıbrıs BTM 1.Lig'de 2024-2025 Sezonu Fikstürü Çekiliyor

 

Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) tarafından organize edilen Digiturk Kıbrıs BTM 1.Lig'de 2024-2025 sezonu fikstürü çekiliyor. 5 Kasım 2024 Salı günü saat 14.00'te KTFF Ahmed Sami Topcan Toplantı Salonu'nda gerçekleşecek fikstür çekiminin ardından lig 16-17 Kasım 2024 tarihinde başlayacak.

Digiturk Kıbrıs BTM 1.Lig'de gruplar şöyle;

KIRMIZI GRUP

Aslanköy GSD

Bay Therma Güvercinlik İYSK

Dörtyol SK

Düzova GSK

German Gold Akova Vuda TÇB

Kaplıca Karadeniz 61 SK

Pile TSK

Türkmenköy ASK

Umay Group Tuzla ABSK

Yenierenköy YSK

BEYAZ GRUP

Ağırdağ Boğaz TSK

Amaara Gaziveren SK

Baf Ülkü Yurdu

Bostancı Bağcıl SK

Denizli SK

Girne Halk Evi

Karaoğlanoğlu SK

Ortaköy SK

Ozanköy SK

T. Ersalıcı Dikmen Gücü SK

 

02/11/2024 10:29
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TAGS: spor, futbol
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