Digiturk Kıbrıs BTM 1.Lig'de fikstür çekildi

Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) tarafından organize edilen Digiturk Kıbrıs BTM 1.Lig'de 2023-2024 sezonu fikstürü belli oldu. KTFF Ahmed Sami Topcan Toplantı Salonu'nda gerçekleşen kura çekimine KTFF Başkanı Hasan Sertoğlu, Digitech Direktörü Hasan Çerkez, BTM Kurulu Başkanı Niyazi Güvenir, BTM Kurulu üyeleri ile kulüplerin temsilcileri katıldı.

Gerçekleşen kura çekiminin ardından 1.hafta programı şöyle oldu;

KIRMIZI GRUP

German Gold Akova Vuda TÇB - Tuzlaspor

Dörtyol SK - Dipkarpaz TSK

İncirli SK - Mehmetçik TÇBSK

Türkmenköy ASK - Kaplıca Karadeniz 61 SK

Yenierenköy TSK - Pile TSK

BEYAZ GRUP

Gülgün Süt Düzova GSK - Demirhan SK

Ortaköy SK - Mevlevi SK

Atoll Kozanköy SK - Denizli SK

Karaoğlanoğlu SK - Bostancı Bağcıl SK

T. Ersalıcı Dikmen Gücü SK - Vadili TÇBSK