Digiturk Kıbrıs Btm 1.Lig'de Fikstür Çekiliyor

Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) tarafından organize edilen Digiturk Kıbrıs BTM 1.Lig'de 2023-2024 sezonu fikstürü çekiliyor.

6 Kasım 2023 Pazartesi günü saat 14.30'da gerçekleşecek fikstür çekimine Ahmed Sami Topcan Toplantı Salonu ev sahipliği yapacak. Fikstür çekiminin ardından lig 18-19 Kasım 2023 tarihinde başlayacak.

Digiturk Kıbrıs BTM 1.Lig'de Kırmızı Grup'ta; Dörtyol SK, Kaplıca Karadeniz 61 SK, Tuzlaspor, Dipkarpaz TSK, Pile TSK, Mehmetçik TÇBSK, Yenierenköy TSK, Türkmenköy ASK, German Gold Akova Vuda TÇB ve İncirli SK, Beyaz Grup'ta ise; Vadili TÇBSK, Dikmen Gücü SK, Bostancı Bağcıl SK, Karaoğlanoğlu SK, Gülgün Süt Düzova GSK, Ortaköy SK, Denizli SK, Demirhan SK, Mevlevi SK ve Atoll Kozanköy yer alacak.